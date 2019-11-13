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美国法院：若无犯罪嫌疑，边检不能搜查旅客手机电脑

2019-11-13 8:15:24来源：网易科技作者：刘春责编：骑士评论：

11月13日消息，据国外媒体报道，美国波士顿一家联邦法院裁定，在旅客没有合理犯罪嫌疑的情况下，美国政府不得在美国边境搜查旅客的手机或其它电子设备。

这一裁决是美国公民自由倡导者的重大胜利，他们表示美国政府自行规定，允许其边检人员在没有搜查令的情况下，在边境搜查旅客的电子设备是违反美国宪法的。

波士顿联邦法院的裁决称，美国政府在没有合理怀疑的情况下，对电子设备进行无证搜查的政策“违反了第四修正案”，该修正案禁止对公民进行无证搜查和没收。

这起诉讼由11名旅客提起，其中有10人是美国公民。他们在诉讼中指控美国边检人员，在没有搜查令、他们也没有任何不法行为或犯罪活动嫌疑的情况下，搜查他们的智能手机和笔记本电脑。他们这一诉讼得到了美国公民自由联盟(ACLU)和电子前沿基金会(EFF)的支持。

美国边境仍然是处于一个奇特的法律灰色地带。美国政府一直宣称，在边境搜查电子设备不需要搜查令。而在没有搜查令的情况下，美国海关与边境保护局（(CBP)收集的任何数据，仍然可以与美国联邦、州、地方和外国及国外执法部门共享。

美国公民自由联盟演讲、隐私和技术项目的律师埃沙·班达里(Esha Bhandari)指出，这项裁决“极大地推进了”第四修正案给予公民的保护”。

电子边界基金会的高级律师索菲亚·科普（Sophia Cope）表示：“对于那些现在可以跨越国际边界的旅行者来说，这是一个伟大的日子，他们不用担心美国政府会在没有任何怀疑的情况下，洗劫我们所有人的电子设备中携带的异常敏感的信息。”

每天有数百万旅客抵达美国。去年，美国边检人员在没有任何合理怀疑的情况下，搜查了3.3万名旅客的电子设备，比2015年增加了4倍。最近几个月，到美国的旅行者被告知，如果他们持有任何社交媒体账号，都要通知美国边检人员，所有这些账号在进入美国之前都要经过检查。此前，有些人因为手机中存在由他人分享的内容而被拒绝进入美国。

美国海关与边境保护局的发言人没有立即对此发表评论。

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关键词：手机安检

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