美陆军用TikTok短视频宣传征兵，国会议员又提国安问题

11月13日消息，据国外媒体报道，已经在全球流行的短视频应用TikTok，目前深受美国青少年喜爱，就连美国陆军高层机构也被吸引并且利用该平台做起了招募兵员工作，而且成效明显。但是，美国军方此举却引发一些议员们的不满，并声称存在国安问题。

当地时间周二，美国参议院少数党领袖、民主党人查克?舒默（Chuck Schumer），公开了他写给美国陆军部部长莱恩?麦卡锡(Ryan McCarthy)的一封信。在这封信件中，他提出了对美军使用TikTok招募年轻人入伍的担忧。

舒默在落款日期为11月7日的该信件中写道，“我明白陆军必须调整招募策略来吸引年轻美国人为国效力，但我劝告你，在选择利用某些平台之前，要评估中国科技公司可能构成的国家安全风险。”

TikTok是一款流行于青少年群体的短视频应用，在美国越来越受欢迎。但美国一些政客一再指责该平台在用户隐私和国家安全上有风险，但这些不实指责遭到TikTok否定。TikTok表示，其美国用户数据全部存储在美国境内，TikTok完全独立运营，不受中国政府干预，不存在国家安全问题。

TikTok今年早些时间曾表示，其在美国月活跃用户达到2650万，其中约有60%的年龄在16至24岁之间。

舒默在信中写道，“对TikTok搜集和处理用户数据的情况，美国国家安全专家已经提出担忧。这些数据包括用户内容和交流信息，IP地址，位置数据，元数据和其他敏感的个人信息。”

上周在参议院召开的一个听证证会上，密苏里州共和党人参议员乔希?霍利（Josh Hawley）曾表示，这些数据可能被中国利用。霍利建议美国政府和军方人员停止使用TikTok。

美国军方媒体military.com上周曾报道称，鉴于TikTok深受美国年轻人喜欢，从去年开始，美国陆军募兵司令部就利用TikTok与青年世代建立联系，并且取得了明显成效。

2017年，TikTok母公司北京字节跳动收购了美国社交媒体应用Musical.ly，并且将其并入TikTok。现在就所谓的国安问题，美国海外投资委员会（CFIUS）正在对该收购案开展国家安全审查。

对有关TikTok的问题，舒默要求陆军在12月6日前予以回复。