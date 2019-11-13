小野电子烟：已全面停止互联网上一切自营销售

IT之家11月13日消息 昨日晚间，vvild小野官方发文表示，已全面停止互联网上一切自营销售。

vvild小野表示，小野科技拥护与支持国家市场监督管理总局、国家烟草专卖局的相关要求，现已主动将天猫、京东等线上销售渠道关闭，删除了所有与销售相关的线上营销内容，并且敦促所有非自营的社会渠道也立即停止网络销售。

vvild小野还表示，在线下门店，其也已严格规范经销商的销售行为，绝不允许向未成年人推荐、出售电子烟产品。

以下为vvild小野官方官方公告全文：

小野科技拥护与支持国家市场监督管理总局、国家烟草专卖局《关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通告》的相关要求，现已主动将天猫、京东等线上销售渠道关闭，删除了所有与销售相关的线上营销内容，并且敦促所有非自营的社会渠道也立即停止网络销售。在线下门店，我们也已严格规范经销商的销售行为，绝不允许向未成年人推荐、出售电子烟产品。

不向未成年人出售电子烟、保护未成年人免受电子烟侵害，是小野科技自成立以来的态度和坚持。一直以来，我们在一切销售渠道及宣传推广中，都明确注明了“未成年人禁止使用”的特别提醒。这是我们的职业操守，也是我们的明确态度。

今后，我们将在国家有关部门的指导下，完善线下渠道的开展，并继续落实与贯彻国家关于保护未成年人的相关规定与措施，在行业中作出表率，为未成年人的成长营造一个健康的环境。