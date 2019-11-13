C++之父：不喜欢比特币是用自己创造的语言写成

C++ 创建者 Bjarne Stroustrup 表示，不喜欢比特币是用他所编写的语言写成的。C++是一种基本的编程语言，用于CPU功能的过程编程，并提供对硬件的控制。这是比特币的关键，特别是在其挖掘算法方面。

Bjarne Stroustrup在接受人工智能专家Lex Fridman和“人工智能播客”(ArtificialIntelligence Podcast)的采访时说：

C++ 就像是一种工具，当你构建这个工具时，无法预想到它的用途。我对使用C++ 构建的一些东西感到非常高兴和自豪。比特币挖矿就是一个例外，比特币挖矿导致能源消耗相当于瑞士一个国家那么多，而且主要服务于犯罪分子。

Bjarne Stroustrup 主要在两个领域对加密货币持批评态度：大规模消耗电力和非法交易。

根据欧洲最近编写的报告，比特币仍然是网络罪犯的首选数字硬币。根据一些研究，大约25%的比特币用户和几乎一半的BTC交易与非法活动有关。每年，BTC的非法活动约为720亿美元。2019年，黑网比特币交易量可能超过10亿美元，BTC网络使用了大约7千兆瓦的电力，约占世界供应量的0.21%。这甚至迫使一些立法机构以最高的电费向BTC矿商收费。

但事实上，围绕比特币挖矿消耗能源的辩论是真实的，而比特币“大多”为犯罪活动提供便利则未经证实。