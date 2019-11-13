阿里巴巴已获准在香港发行股票，11月25日开始交易

猎云网获悉，近日，阿里巴巴已获准在香港发行股票，将于11月13日开始为时一周的面向全球投资者的路演，11月25日开始正式交易。

昨日就消息称，阿里巴巴最快周五起招股，下周三定价，集资100亿至150亿美元，并增聘3家美资投行加入承销团。因为此次阿里巴巴属于二次上市，所以其无需在港交所披露招股书，只要阿里巴巴通过港交所的上市聆讯，即可择日挂牌上市。

不过根据路透旗下IFR引述消息人士称，阿里上市时间表仍可变动。除了保荐人中金及瑞信外，阿里据报已增聘花旗、摩根大通及摩根士丹利加入承销团，并已邀请其他欧资及中资行加入担任账簿管理人。此前消息称，目前最少四家中国国有投资银行已被邀请担任不同角色，包括农银国际、建银国际、工银国际、中银国际。

据Refinitiv数据显示，今年截至10月中，本港IPO共集资约1443亿元，暂时落后于纽约交易所及纳斯达克交易所。倘若今次阿里赶在年底压轴登场，不但带动港交所可保全球新股集资额三甲，更有望反超前，问鼎全球集资王。

早前有报道指出，阿里原意为按现时美国股价折让4%招股，而市场则希望折让至少8%至10%，阿里后来称有意把折让调整至5%。

有报道称，是次集资所得款项或将投入到人工智能等新技术或蚂蚁金服等快速扩张的附属企业上，以及助力阿里在外卖与旅游领域与美团点评的补贴战，使投资者资金从美团和腾讯等竞争对手分流。

据阿里巴巴所发布的截至2019年9月30日的2020财年第二季度报告，报告期内阿里巴巴实现营收1190.2亿元，同比增长40%，主要受中国商业零售业务和阿里云增长驱动；归母净利润达725.4亿元，其中蚂蚁金服33%股权收益高达692亿元。同时，截至报告期末，阿里巴巴中国零售市场移动月活跃用户达7.85亿，年度活跃消费者增长1900万至6.93亿。