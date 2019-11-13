耐克宣布停止在亚马逊网站上直售产品

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北京时间11月13日消息，美国体育用品巨头耐克表示，将停止在亚马逊网站上直接出售其产品的试点项目。
该公司在一份声明中表示：“作为耐克通过更直接的个人关系提升消费者体验的一部分，我们已决定结束与亚马逊零售当前的试点项目。我们将继续为耐克与其他零售商及平台的牢固、独特的合作伙伴关系进行投资，以无缝地为全球消费者提供服务。”
耐克表示，其应用程序和网站将继续使用亚马逊云服务（AWS）。
2017年6月，耐克宣布将在亚马逊网站上直接出售其产品，尽管其此前一直对这家电商巨头持抵制态度。
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