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可选驱动下载实验，微软Windows 10 20H1预览版19023更新内容大全

2019-11-13 10:52:52来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家11月13日消息 微软今天推送了最新的Windows 10 20H1快速预览版19023，本次更新没有带来新功能，但有新的改进和修复等。此前微软发布了Windows 10 20H1预览版19013.1122更新，预示着Windows 10 20H1开发进入了新的阶段。

根据此前爆料消息，Windows 10 20H1正式版将在今年12月份RTM，预计将在2020年1月份或2月份开始推送。

下面是Windows 10 Build 19023更新内容：

内测人员的其他更新

微软表示，将继续研究如何为客户改善Windows 10 PC上的更新体验。作为这项工作的一部分，微软正在进行与如何通过Windows Update交付驱动程序更新有关的实验。在此实验中，归类为“可选”的驱动程序不会自动下载并安装在运行20H1 Build 18980及更高版本的Windows Insider PC上。要安装此实验所涉及的PC可用所有的新可选驱动程序（包括可能已插入PC新设备的驱动程序），Insiders用户可以转到“设置”>“ Windows Update”>“可选更新”，然后手动下载这些驱动程序。该实验将一直运行到2019年11月25日。

PC的常规更改、改进和修复

  • 解决了一个问题，如果在完成先前安装的第一次登录之前，某个版本尝试下载并安装（例如Build 19013），则在安装此新版本之前会遇到2小时的延误时间。

  • 修复了在全屏运行视频时导致处理输入滞后的问题。

  • 解决了一个问题，即在最近的几次版本中，“操作中心”中的“快速操作”部分略有偏离中心。

  • 修复了一个问题，该问题可能导致在重启explorer.exe后或者重新启动PC后，Cortana语音激活设置从“打开”切换为“关闭”。

  • 提醒用户，从上一版开始，根据反馈，微软决定从“磁盘清理”中删除“下载”文件夹。如果你喜欢使用此选项，则仍可以通过“存储设置”使用该选项。

已知的问题

  • 微软发现了导致Sandbox和WDAG无法正常工作的问题。如果你依赖这些功能，则可以考虑在进行此构建之前暂停更新。微软已经知晓导致此问题的原因，并且正在努力尽快解决该问题。

  • 由于某些Insider Preview版本和某些版本的BattlEye反作弊软件之间的操作系统更改，BattlEye和微软发现了不兼容问题。为了保护可能在其PC上安装了这些版本的内测人员，对这些设备应用了兼容性保留，以防止受到影响的Windows Insider Preview版本。

  • 微软听到反馈，对于某些内部人员来说，在通过URI (ms-settings:)启动后，设置仍然不可用。

  • 一些内测人士报告说，从“可选更新”部分成功安装打印机驱动程序后，该驱动程序仍显示为可用于安装。微软正在调查问题。

  • 微软正在调查的报告显示，某些指纹读取器自Build 19013版本起不再可用。如果你受到了影响，那么现在你需要使用密码登录，请耐心等待。

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关键词：Windows 10微软

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