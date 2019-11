佳能EOS M6 Mark II评测：单手轻松举起的美颜Vlog相机

在8月底佳能发布了新款无反相机EOS M6 Mark II,再次夺回APS-C像素冠军的宝座。M6 Mark II使用了32.5MP传感器,全像素连拍速度为14FPS,支持无裁切4K视频,在APS-C无反相机规格相当亮眼,它能满足什么样的需求。

机身:M6放大版

M6 Mark II机身可以视为M6的放大版,机身拉长到119.6mmm,高度增加到70mm,厚度为49.2mm,加大手柄尺寸,因此空机身变成361g,安装电池、SD卡后重量为408g,在同定位无反相机中算是中规中矩。

放大机身同时M6 Mark II维持了M6的接口设计,分布在机身两侧,左侧(面向机背)是麦克风输入、遥控器接口,右侧是USB Type-C与HDMI接口,使用相机时无法连接USB数据线,考虑相机只支持USB充电,而不支持边拍边充,右侧USB接口不会影响使用。

M6 Mark II与M6有许多相似之处,但绝对不是M6的简化放大,佳能优化前者的按键布局。机身背面增加了一个AF/MF拨杆,取消M6机顶的机械曝光补偿拨盘,用后滚轮+DUAL FUNC按键代替(DUAL FUNC是呼出感光度、快门释放模式、对焦、白平衡和曝光补偿的快捷按键),滚轮、拨盘总数达到了3个,比M6更为实用。

Vlog是APS-C画幅无反相机一个重要应用,为此M6 Mark II采用了一块可以上翻180°或下翻45°的触摸屏,屏幕大小为3英寸、有104万个像素,亮度7级可调,可选购外接EVF。不过相机的扩展接口只有热靴与三脚架螺丝孔,要在Vlog模式下扩展LED补光灯、外接麦克风,以市场上现有配件只能通过L型快装板、加长快装板或是带1/4“接口的热靴延长支架了。

在种种优化后M6 Mark II握感有所提升,搭载EF-M原生镜头时单手握持非常轻松,短时间自拍Vlog也不会构成太大负担。

新传感器新解析力

M6 Mark II与EOS 90D是第一批使用佳能新APS-C画幅CMOS传感器的相机,该传感器大小是22.3×14.8mm,换乘系数是1.6,有效像素为3250万(6960×4640),带低通滤镜,是目前像素最高的APS-C画幅传感器。

两款相机使用了同款传感器,但连拍速度是不同的,M6 Mark II使用机械快门、连续对焦下连拍速度可达14FPS,是同价位无反相机最快的,也快于90D。在使用高速UHS-II SD卡下,佳能官方宣称14FPS最多可连续拍摄23张RAW或是36张C-RAW格式照片,不过小编更建议消费者选购高速UHS-I SD卡。一是因为性能差异很小,使用UHS-I标准95MB/s的Sandisk Extreme Pro SD下M6 Mark II可拍摄26张RAW或是30张C-RAW,二是UHS-I高速SD卡价格非常低廉,兼容性好。

M6 Mark II除了高速连拍外,还提供了RAW连拍模式。该模式下画幅会裁切到原来的75%×75%的面积,像素降低到1800万,ADC精度降低到12bit,但保持14bit的照片色彩深度以及连续对焦,连拍速度提升到惊人的30FPS,可持续拍摄2秒左右(具体视SD写入速度),非常适合鸟类、运动摄影之用。在RAW连拍模式下,所有照片绘封装到一个C-RAW文件之中,输出照片时需要使用相机挑选、处理以及输出,方式有点类似松下4K照片功能。

图中红框是RAW连拍产生的照片包

除了更快连拍外,M6 Mark II传感器同样支持全像素双核CMOS AF对焦,对焦点数量达到了5481个,拥有143个对焦框,最高覆盖传感器88%×100%(水平×垂直)的面积,搭载F1.4镜头时对焦亮度范围可低至-5ev,支持人脸、眼睛AF,电子快门速度可达1/16000s,弥补了1/4000s的机械快门不足,具备防闪烁拍摄功能,改进点非常多。

像素越高,解析力越强,可高感表现往往与像素数量成反比,M6 Mark II原生感光度范围是ISO 100-25600,最高可扩展至ISO 51200,在3250万像素下实际高感表现会如何。下面是M6 Mark II搭载EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM拍摄的不同感光度照片,JPG是机身直出,RAW通过Lightroom Classic转码,默认锐化与降噪。

JPG:

上图是全图,下图100%裁切

DIGIC 8处理器的降噪做得相当不错,从ISO 3200开细节因降噪细节大幅度减少,但整体色彩保持得相当不错,在ISO 12800范围内整体噪点在可以接受范围内(小图下),ISO 25600开始噪点急剧增加。

RAW:

M6 Mark II的RAW表现不如JPG让人满意,ISO 800开始亮度噪点明显增加,ISO 12800色彩明显转绿。

在像素比上一代增加1/3后,M6 Mark II的高感表现显得一般般,在实际使用时建议用户最好把感光度控制在ISO 6400范围内。

无裁切4K

M6 Mark II一大进步是提供无裁切的4K/25P、4K/30P视频,以及1080P/120P升格视频,日后还会通过固件升级实现4K/24P视频,规格赶上竞品。与竞品不同的是,M6 Mark II的无裁切4K视频是通过隔行采样实现的,这样做缺点是解析力会弱于超采样相机,优点是果冻效应更小。下图是M6 Mark II的4K/30P、1080P/60P和1080P/120P画质对比,截图来自视频。

M6 Mark II的4K/30P表现一般,但考虑隔行取样下横向输出像素至少有3480个,解析力远超1080P的表现,感光度在ISO 100至ISO 1600范围能兼顾噪点与细节表现;在1080P/120P下视角存在裁切,但不算明显。

在拍摄4K/30P视频时,相机的滚转快门延迟大概在18ms左右,果冻效应会优于索尼A6400。

M6 Mark II以4K/30P、1/60s规格拍摄的日光灯闪烁

对于M6 Mark II这一级别相机,视频功能最大用处是Vlog,M6 Mark II能让人满意么?首先是M6 Mark II屏幕可以向上翻转180°,方便自拍,其次是有一支很便宜超广变焦镜头——EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM。EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM是目前最便宜无反用超广变焦镜头,没有之一,当前市场价约2000元左右,M6 Mark II + EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM组合简直是性价比爆棚。

安装了EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM的M6 Mark II

而且M6 Mark II支持人脸、眼睛AF对焦,在Vlog自拍时能牢牢锁定目标,EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM带有光学防抖,一边行走一边拍摄时画面稳定度接受,如果觉得不够稳定的话可以开启数字防抖,妹子自拍时开启视频美颜(平滑皮肤功能,只支持1080P),再考虑较轻的重量,M6 Mark II绝对是妹子Vlog首选无反相机。

1080P/60P美颜模式(平滑皮肤)拍摄,M6 Mark II跟焦速度非常快

4K/30P拍摄,开启了数码IS

Vlog好机

相对上一代产品,佳能EOS M6 Mark II进步非常明显,像素达到了APS-C相机的巅峰,实现了无裁切的4K视频,对焦迅猛可靠,加上轻便廉价的EF-M镜头,绝对是一台高性价比家用小无反相机,加上讨好肤色与视频美颜功能,更是女性Vloger首选机。

EOS M6 Mark II样张(RAW格式拍摄):