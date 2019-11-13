佳能EOS M6 Mark II评测：单手轻松举起的美颜Vlog相机

在8月底佳能发布了新款无反相机EOS M6 Mark II，再次夺回APS-C像素冠军的宝座。M6 Mark II使用了32.5MP传感器，全像素连拍速度为14FPS，支持无裁切4K视频，在APS-C无反相机规格相当亮眼，它能满足什么样的需求。

机身：M6放大版

M6 Mark II机身可以视为M6的放大版，机身拉长到119.6mmm，高度增加到70mm，厚度为49.2mm，加大手柄尺寸，因此空机身变成361g，安装电池、SD卡后重量为408g，在同定位无反相机中算是中规中矩。

放大机身同时M6 Mark II维持了M6的接口设计，分布在机身两侧，左侧（面向机背）是麦克风输入、遥控器接口，右侧是USB Type-C与HDMI接口，使用相机时无法连接USB数据线，考虑相机只支持USB充电，而不支持边拍边充，右侧USB接口不会影响使用。

M6 Mark II与M6有许多相似之处，但绝对不是M6的简化放大，佳能优化前者的按键布局。机身背面增加了一个AF/MF拨杆，取消M6机顶的机械曝光补偿拨盘，用后滚轮+DUAL FUNC按键代替（DUAL FUNC是呼出感光度、快门释放模式、对焦、白平衡和曝光补偿的快捷按键），滚轮、拨盘总数达到了3个，比M6更为实用。

Vlog是APS-C画幅无反相机一个重要应用，为此M6 Mark II采用了一块可以上翻180°或下翻45°的触摸屏，屏幕大小为3英寸、有104万个像素，亮度7级可调，可选购外接EVF。不过相机的扩展接口只有热靴与三脚架螺丝孔，要在Vlog模式下扩展LED补光灯、外接麦克风，以市场上现有配件只能通过L型快装板、加长快装板或是带1/4“接口的热靴延长支架了。

在种种优化后M6 Mark II握感有所提升，搭载EF-M原生镜头时单手握持非常轻松，短时间自拍Vlog也不会构成太大负担。

新传感器新解析力

M6 Mark II与EOS 90D是第一批使用佳能新APS-C画幅CMOS传感器的相机，该传感器大小是22.3×14.8mm，换乘系数是1.6，有效像素为3250万（6960×4640），带低通滤镜，是目前像素最高的APS-C画幅传感器。

两款相机使用了同款传感器，但连拍速度是不同的，M6 Mark II使用机械快门、连续对焦下连拍速度可达14FPS，是同价位无反相机最快的，也快于90D。在使用高速UHS-II SD卡下，佳能官方宣称14FPS最多可连续拍摄23张RAW或是36张C-RAW格式照片，不过小编更建议消费者选购高速UHS-I SD卡。一是因为性能差异很小，使用UHS-I标准95MB/s的Sandisk Extreme Pro SD下M6 Mark II可拍摄26张RAW或是30张C-RAW，二是UHS-I高速SD卡价格非常低廉，兼容性好。

M6 Mark II除了高速连拍外，还提供了RAW连拍模式。该模式下画幅会裁切到原来的75%×75%的面积，像素降低到1800万，ADC精度降低到12bit，但保持14bit的照片色彩深度以及连续对焦，连拍速度提升到惊人的30FPS，可持续拍摄2秒左右（具体视SD写入速度），非常适合鸟类、运动摄影之用。在RAW连拍模式下，所有照片绘封装到一个C-RAW文件之中，输出照片时需要使用相机挑选、处理以及输出，方式有点类似松下4K照片功能。

图中红框是RAW连拍产生的照片包

除了更快连拍外，M6 Mark II传感器同样支持全像素双核CMOS AF对焦，对焦点数量达到了5481个，拥有143个对焦框，最高覆盖传感器88%×100%（水平×垂直）的面积，搭载F1.4镜头时对焦亮度范围可低至-5ev，支持人脸、眼睛AF，电子快门速度可达1/16000s，弥补了1/4000s的机械快门不足，具备防闪烁拍摄功能，改进点非常多。

像素越高，解析力越强，可高感表现往往与像素数量成反比，M6 Mark II原生感光度范围是ISO 100-25600，最高可扩展至ISO 51200，在3250万像素下实际高感表现会如何。下面是M6 Mark II搭载EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM拍摄的不同感光度照片，JPG是机身直出，RAW通过Lightroom Classic转码，默认锐化与降噪。

JPG：

上图是全图，下图100%裁切

DIGIC 8处理器的降噪做得相当不错，从ISO 3200开细节因降噪细节大幅度减少，但整体色彩保持得相当不错，在ISO 12800范围内整体噪点在可以接受范围内（小图下），ISO 25600开始噪点急剧增加。

RAW：

M6 Mark II的RAW表现不如JPG让人满意，ISO 800开始亮度噪点明显增加，ISO 12800色彩明显转绿。

在像素比上一代增加1/3后，M6 Mark II的高感表现显得一般般，在实际使用时建议用户最好把感光度控制在ISO 6400范围内。

无裁切4K

M6 Mark II一大进步是提供无裁切的4K/25P、4K/30P视频，以及1080P/120P升格视频，日后还会通过固件升级实现4K/24P视频，规格赶上竞品。与竞品不同的是，M6 Mark II的无裁切4K视频是通过隔行采样实现的，这样做缺点是解析力会弱于超采样相机，优点是果冻效应更小。下图是M6 Mark II的4K/30P、1080P/60P和1080P/120P画质对比，截图来自视频。

M6 Mark II的4K/30P表现一般，但考虑隔行取样下横向输出像素至少有3480个，解析力远超1080P的表现，感光度在ISO 100至ISO 1600范围能兼顾噪点与细节表现；在1080P/120P下视角存在裁切，但不算明显。

在拍摄4K/30P视频时，相机的滚转快门延迟大概在18ms左右，果冻效应会优于索尼A6400。

M6 Mark II以4K/30P、1/60s规格拍摄的日光灯闪烁

对于M6 Mark II这一级别相机，视频功能最大用处是Vlog，M6 Mark II能让人满意么？首先是M6 Mark II屏幕可以向上翻转180°，方便自拍，其次是有一支很便宜超广变焦镜头——EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM。EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM是目前最便宜无反用超广变焦镜头，没有之一，当前市场价约2000元左右，M6 Mark II + EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM组合简直是性价比爆棚。

安装了EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM的M6 Mark II

而且M6 Mark II支持人脸、眼睛AF对焦，在Vlog自拍时能牢牢锁定目标，EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM带有光学防抖，一边行走一边拍摄时画面稳定度接受，如果觉得不够稳定的话可以开启数字防抖，妹子自拍时开启视频美颜（平滑皮肤功能，只支持1080P），再考虑较轻的重量，M6 Mark II绝对是妹子Vlog首选无反相机。

1080P/60P美颜模式（平滑皮肤）拍摄，M6 Mark II跟焦速度非常快

4K/30P拍摄，开启了数码IS

Vlog好机

相对上一代产品，佳能EOS M6 Mark II进步非常明显，像素达到了APS-C相机的巅峰，实现了无裁切的4K视频，对焦迅猛可靠，加上轻便廉价的EF-M镜头，绝对是一台高性价比家用小无反相机，加上讨好肤色与视频美颜功能，更是女性Vloger首选机。

EOS M6 Mark II样张（RAW格式拍摄）：