耳机、播放器两连发：HIFIMAN发布旗舰级无线播放器HM1000，29800元

提到HIFIMAN，发烧友们常常会联想到他们推出的那些高端大耳发烧产品，但实际上在最近这段时间里，HIFIMAN在坚持自己的高端路线同时也正慢慢涉足入门以及流行产品市场，TWS 600以及ANANDA-BT的诞生吸引了无数“圈外人”的目光。而最近在自己的秋季新品发布会上，HIFIMAN再次双线齐发，带来了两款全新产品。

首先登场的是一款全新的蓝牙头戴式平板耳机DEVA，在今年年初时候，HIFIMAN曾带来一款高端发烧等级的蓝牙平板耳机ANANDA-BT，凭借优越的平板式设计以及超纳米振膜等出众的硬件配置，ANANDA-BT成功将无线耳机的音质上限再次拔高了一个维度，而全新的DEVA，也正是基于ANANDA-BT的设计思路而诞生，但在细节之处，DEVA却带来了一些全新的思路。

为了保证无线连接下的音质表现，DEVA在耳机外侧搭载了一个独立的蓝牙耳机适配器“bluemini”，这套适配器内置了高通CSR8675蓝牙音频SoC，这款SoC在最近一年时间里拥有相当不俗的高曝光，其处理性能达到了120MIPS，支持24bit音频，算得上是目前最强悍的音频SoC之一，同时搭载了大功率耳放以及发烧级滤波，并且支持HWA、LDAC以及aptxHD等高规格格式，所以单在蓝牙模组方面，DEVA就已经帮助我们灌下一颗定心丸。

至于DEVA耳机本体，则搭载了HIFIMAN引以为傲的超纳米振膜，音质表现自然相当值得期待。同时DEVA灵敏度为93.5dB，阻抗为18欧姆，在易推动的属性上算是非常亲民的配置。当然在摘下蓝牙模组后，HIFIMAN DEVA也支持有线连接模式（3.5pro平衡接口），即使是相对“严肃”的有线党，也可以轻易的用DEVA输出一耳朵好声音了。

在HIFIMAN一众强悍的技术加持下，最终DEVA的定价却压缩在了1780元人民币，堪称“交朋友”的价格，不知道HIFIMAN DEVA的最终素质表现是否有实力能重新定义入门发烧的概念呢？

而在HIFIMAN DEVA之后，HIFIMAN还带来了全新的旗舰级无线播放器HM1000。说到HIFIMAN家族的播放器阵营，大多数粉丝第一时间想到的自然是经典的R2R2000（太子），在两颗顶级解码芯片PCM1704K的加持下，R2R2000的音质表现收获了无数赞誉。而全新的HM1000则更进一步，HIFIMAN在这款播放器中一口气塞入了四枚PCM1704K运放芯片。

PCM1704K是一款公认的具备强大潜力的解码芯片，但为了能够在提供高精密配对电阻的前提下保持足够小型化，HIFIMAN当年在R2R2000中也没少废心力。而此番搭载四PCM1704K的HIFIMAN HM1000能够将机身压缩在传统卡带盒体积（115*62*18mm），也可见HIFIMAN确实在这款旗舰播放器中注入了足够多的精力。

大概是为了保持播放器的小型化，HM1000抛弃了播放器的屏幕设计，在传统的开/关机、音量调整、增益调整等基础控制外，HM1000在本机播放下的其它功能只能通过APP进行遥控。而在蓝牙DAC接收模式下，HM1000支持HWA、LDAC、aptxHD等一系列的无损音乐格式，最高支持24bit/192kHz格式的无损音乐文件，也算是通吃了当下主流的所有蓝牙音频格式。

HM1000的最终定价为29800元人民币，定位为发烧级蓝无线音乐播放器/DAC，而从芯片配置以及小型化机身设计，HM1000都可以说是一款“真香”级产品。