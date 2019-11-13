干掉噪音只要0.002秒，现代汽车推出全新车载主动降噪技术

最近两年被各路降噪耳机产品狂轰乱炸之后，即使是小白玩家也多少对主动降噪（ANC）技术有了一定的了解。但实际上早在多年之前，主动降噪技术就已经应用到了汽车产品之中，在Bose等音频厂商的参与下，本田、丰田以及宝马的中高端车型中都已经在用主动降噪技术来压制车内噪音。不过最近韩国现代表示自己将更进一步，他们会在ANC技术的基础上带来降噪能力更强悍的RANC降噪技术。

与那些耳机产品一样，车载降噪技术也是通过麦克风拾音，然后播放逆向声波抵消的方式进行噪音控制，配合优秀的隔音材料，最终实现安静的驾驶环境。不过相比环境声，传统车载ANC大多时候对于汽车本身的噪音控制要更为理想，一方面是由于中低端车型的材料和设计无法享受理想的NVH（噪声、振动与声振粗糙度）控制，同时现代还认为那些来自周边环境的无规律噪音只需要0.009秒就会传入用户耳中，传统ANC技术无法处理的如此迅速。

为了解决这一问题，现代希望通过全新的车载芯片以及传感器来感知道路振动，通过快速的噪音分析，在0.002秒之内完成逆向声波的递送。现代表示他们已经为这一技术努力了六年，并且已经取得了一定的成绩，在他们的实验中，搭载RANC技术的车辆将会拥有更低的车内噪音，让车内的司机和乘客都能享受到足够安静的驾乘环境。

同时现代表示未来与RANC技术最搭的还是电动汽车，毕竟它们无需再去考虑滤除来自发动机的噪音问题，不过首发搭载RANC技术的还是现代即将推出的Genesis全新大排量车型（有可能是Genesis G80或是G90），不知道这款豪华轿车的噪音控制是否最终能达到当下汽车领域的顶尖水准呢？