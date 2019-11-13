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传统家具厂Herman Miller也电竞，椅子成为游戏外设新宠

2019-11-13 12:37:16来源：爱活网作者：x91责编：懒猫评论：

跨界合作现在热度最高的还属游戏，因为游戏市场的消费主体是年轻人而且覆盖面非常广泛，不少传统领域厂商都有心或正在尝试与游戏乃至电竞行业跨界合作。著名的美国传统家具厂商Herman Miller就是最新的案例，这个曾以Eames Lounge人体工学椅为所有写字楼白领所耳闻的品牌，也终于要染指电竞了。

Herman Miller今日凌晨与知名电竞战队Complexity Gaming发表声明，称二者已经达成合作关系，Herman Miller将会成为coL的官方座椅伙伴，并在战队的德克萨斯州总部里设立一个专注于电竞的创新实验室。

根据两个组织的声明，它们希望能“找到一个行业范围内的，游戏玩家所需要的人体工程学装备的解决方案”，并发布“最佳游戏习惯和防止身体损伤的一系列指南”。不过这里面还暂时没有涉及到产品层面，Herman Miller最终会不会推出一款专门针对游戏用途的电竞椅投放市场还不好说。

但如果你看现在的潮流，不光是赛场上的座椅，越来越多游戏主播的摄像头画面里也少不了一把酷炫的椅子，这门生意是一定要做的。Herman Miller有非常好的基础，它也许能给萌芽阶段的游戏向家居市场带来点不一样的东西。

从食品、到衣服，然后到鞋子，现在又是椅子，下一个我们身边要和游戏跨界合作的角色，现在是越来越难以预料到了。

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关键词：电竞椅

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