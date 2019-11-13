迪士尼Disney+流媒体服务正式上线：漫威电影、星球大战...

就在今天，迪士尼旗下流媒体服务Disney+正式上线，平台内容一上线就包含了大部分的漫威电影宇宙系列、星球大战系列等诸多经典IP，同时迪士尼+还将会有计划的在每周星期五上线全新的原创内容剧集，感觉战斗力满满的样子。

服务全面开花

在迪士尼+首发阵营中包含了皮克斯、国家地理、漫威、ESPN+以及Hulu全家桶，整体打包价格为12.99美元，同时匹配的平台也十分宽泛，从亚马逊FireTV、iOS、Android，再到Xbox One、PS4、LG WebOS和三星Smart TV均有覆盖。

为了让重新上线的老款内容更具有吸引力，迪士尼还花大力气将部分电影升级到4K UltraHD以及HDR化，并对原片颜色重新调整，确保画面饱和度与色调更符合时下审美。4K UltraHD HDR化的内容包括著名的《星球大战》七部曲、1993年《女巫也疯狂》、1988年《谁陷害了兔子罗杰》以及《玩具总动员》系列前三部。

与此同时，杜比视界以及杜比全景声技术也同样进驻到迪士尼+平台，单个账号支持最多10个移动设备同步和下载，并支持最多4个并发播放以及个性化配置。这意味着一家人完全可以共享一个账号。

根据迪士尼+提供的清单，在平台上已经能看到将近500部电影，7500集剧集，内容包括：

华特迪士尼动画工作室系列的经典电影，例如《白雪公主与七个小矮人》、《美女与野兽》、《匹诺曹》、《小鹿斑比》、《狮子王》等等； 人气最高的电影，《复仇者联盟4：终局之战》、《阿凡达》、《星球大战：原力觉醒》； 11季艾美奖获奖剧集《辛普森一家》； 漫威电影宇宙绝大部分影片； 迪士尼青少年频道； 皮克斯动画工作室内容，包括《Wall-E》、《怪兽公司》、《玩具总动员》系列； 国家地理杂志超过400小时内容； 1970年代至今的漫威电视剧集，包括《X战警》、《蜘蛛侠》、《离家童盟》等。

Bug不断

即使对于迪士尼这样的IP大佬而言，互联网平台服务上线第一天也不能做到功能完美。其中著名的《辛普森一家》系列早年的动画长宽比为4:3，在搬运到迪士尼+平台的时候却被强制裁减成宽屏模式，这意味着屏幕边缘一些笑料梗被直接屏蔽。

例如下图Duff啤酒原作在暗示所有口味啤酒均来自同一个源头，但在被裁减之后却变得不明所以。

裁减前

裁减后

事实上早在2015年制作方就提供了4:3原始比例的网络播放版本，播放器可以轻松对其匹配，但目前为止尚未提供。同时播放器的快捷键设计也不够人性化，例如键盘方向键不能任何时候提供前进后退功能，空格键启动播放和暂停功能也同样缺失。

平台激战拉开序幕

播放器的技术修正只是时间问题，迪士尼+上线也意味着流媒体平台正式大战已经拉开序幕，对手直指拥有1.5亿订阅用户的Netflix，7500万用户的亚马逊Amazon Prime以及同样是后起之秀的Apple TV+。

有意思的是，主流互联网流媒体平台已经开启了不断冲击艾美、奥斯卡模式，例如Netflix今年凭借投资的《罗马》获得奥斯卡最佳导演、最佳摄影以及最佳外语片三个奖项。作为好莱坞五大电影公司之一的迪士尼，也更有机会给流媒体平台在传统奖项中正名。

左手海量IP，右手丰厚资源的迪士尼开启了互联网流媒体服务的新征程，好莱坞传统经验在互联网服务中是否奏效还需要一些时间验证。但可以确认的是，在竞争愈发激烈的流媒体平台竞争下，制作更精良的剧集内容会越来越多，粉丝们热爱的各路漫画电影宇宙，也终于不再局限于影院内观看。

当然，如果有一天还能加上弹幕功能，那就更好了。