刘作虎：一加7 Pro 5G版2020年推送Android 10更新

IT之家11月13日消息 一加向一加7及7 Pro推送了Android 10更新，但唯独没有向一加7 Pro 5G版推送，对此一加CEO刘作虎在一加社区发文回应此事。

刘作虎在《致一加7 Pro 5G版欧洲用户的一封信》中表示，最近，一些使用一加7 Pro 5G版本的用户表达了他们的担忧，他们表示自己的手机至今没有收到Android 10更新。我理解你们的顾虑，而且我自己也一直在忙着这件事，所以我想借此机会和你们谈谈。

今年是5G元年。我们相信这是一项革命性的通信技术，这就是为什么我们在2016年就开始着手研究5G，并在今年推出了我们的首款5G智能手机的原因。在此，我要感谢大家选择一加，感谢你们选择我们的5G手机，感谢你们一直以来对我们的支持。

5G开启了一个有着无限可能的领域。与4G相比，它使用不同的通信模块来建立更快的连接，并且需要对我们的软件和硬件进行更深入的了解以及更严格的测试、调试和优化。

为了获得最好的体验，我们必须从基本的系统架构进行系统优化，以提供真正完美的5G体验。显而易见的是，我们面前的艰巨挑战是前所未有的。

这是一个艰巨且耗时的过程，没有我们的合作伙伴高通和无线运营商的支持是不可能完成的。但是我们承诺，在这个令人振奋的5G时代，一加将克服这些障碍，并在准备就绪后立即为您的5G智能手机提供最新的操作系统。

基于目前的研发进展和与各合作伙伴的兼容性，我们预计在2020年第一季度发布一加7 Pro 5G版的Android 10系统更新。为用户提供快速、流畅的体验一直是我们的使命。在未来，5G智能手机将会有更多的更新，一加将始终遵守这一承诺，并对我们的用户负责。