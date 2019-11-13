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IBM：苹果Mac使得我们的员工更加有效率

2019-11-13 14:15:19来源：威锋网作者：Marcus责编：懒猫评论：

在2015年的时候，IBM和苹果合作启动了「[email protected]」项目，两家公司达成了深化合作的共识，IBM部署MacBook的数量最终将会达到20万台，这也使得IBM成为全球最大的「麦金塔公司」，因为其Mac电脑的数量超过除了苹果之外的任何一家公司。

苹果和IBM都想要在企业领域享有更多的利益。IBM不像苹果，他们不是移动设备的制造者，但是他们有成千上万个对企业方方面面都很熟悉的顾问，苹果方面则是缺少对企业领域了如指掌的专家。这两家公司联合到一起，正好成为一把可以进攻企业的完整利器，苹果和IBM的结盟瞄准的是一个垂直面：医疗、金融、电信、运输等等。

而在最新发布的报告当中，IBM也分享了采用Mac之后的成效：

在绩效评估中超出预期的员工中，使用Mac的比使用PC的要高出22%，而且前者的高价值销售交易往往会比后者多出16%。

此外，Mac的投入使用还对于公司员工的满意度和留存率产生影响。IBM的研究表明，使用Mac的员工的净推荐值（Net Promoter Score，亦称口碑）比使用PC的员工高，两者的平均分数分别为47.5和15；而与使用PC的员工相比，使用Mac的员工的离职率也低了17%。

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关键词：IBM苹果Mac

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