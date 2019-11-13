百世快递安阳起火后续：13吨包裹“无一生还”

“您的快递正在燃烧”，每年双十一都会有这样的事件发生，目前来看，快递“燃烧”只能“避开”危险，没法“避免”损失。

11月12日凌晨，开往湖南长沙的百世快递在河南安阳的路上起火了。据悉，这辆物流车长约15米，车厢内装载13吨包裹，主要有日用品、百货、食用油、纸巾等。经过两小时扑救，现场大火被扑灭，无人员伤亡，但车上的快递“无一生还”。

此外，在11月11日双十一当天，广州一快递点也发生火灾，店铺燃烧面积约4平方米，主要燃烧物是快递包裹。该快递在点居民区，还好扑灭及时并没有造成人员伤亡。同时，快递网点客服称，客户可提供单号与商品付款截图获取理赔。

菜鸟裹裹数据显示，11月13日10时左右，2019天猫双11的第1亿个包裹已经送达，比去年提速约4小时，仅用2.4天，创下数智物流新记录。此外，国家邮政局表示，预计今年的“双11”旺季高峰期从11月11日持续至11月18日，高峰期间，全行业处理的邮快件业务量将达到28亿件。

每年双十一快递都会有“燃烧”事件，但是所幸并没人员伤亡，网友都表示快递不重要，人没事就好。据悉，每年快递出事以后商家都会补发或由快递公司进行赔付，但是由自己个人寄出的可能只能按照快递公司的保价原则进行赔偿。