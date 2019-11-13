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GuRu用毫米波技术实现远距离无线充电，获1500万美元A轮融资

2019-11-13 14:43:55来源：猎云网作者：油人责编：远洋评论：

GuRu是一家无线供电初创公司，前身为Auspion。该公司在由Kairos Ventures和BOLD Capital Partners领投的A轮融资中获得了1500万美元的投资。据悉，该公司将利用这笔资金，通过空中传输电力并实现完全商业化，获得其首批产品的FCC批准并增加新的管理和工程人才。

总部位于加利福尼亚州帕萨迪纳市的GuRu是第一家使用毫米波技术提供房间规模、多瓦特、多设备和安全的远距离无线供电的公司。毫米波，也称为毫米波波段，是30Ghz至300Ghz之间的光谱波段。研究人员目前正在使用该技术来测试5G无线宽带技术。

GuRu由加州理工学院电气工程师、应用物理学家、集成电路和相控阵专家组成的团队于2017年所创立，并致力于开发产品，帮助相关企业和人员结束有线供电、更换电池等复杂操作。GuRu的首批产品将通过空中输送电力。

Kairos Ventures首席执行官兼创始人Jim Demetriades表示：“GuRu的卓越技术及其在全球享有盛誉的创始人，使GuRu在这一类别中遥遥领先于其他任何公司，因此，我们非常轻松地做出了领投这一融资轮的决定。最大的区别在于，GuRu的技术确实有效；他们实际上可以从远处供电。”

GuRu的技术植根于加州理工学院Ali Hajimiri教授的实验室。在过去的十年中，Hajimiri与他的联合创始人Florian Bohn和Behrooz Abiri开发了能够在远距离发送能量的射频系统，包括收集太空中的太阳能并将能量无线传输到地球。在此过程中，在Kairos Ventures、加州理工和其他资金来源的支持下，该团队开发了多代新颖的射频（RF）系统，它们的集成度和功能都比其前代产品更加强大。自2017年成立以来，该公司已将其核心技术转变为商业可行的解决方案，并同时以隐身模式运行。

BOLD Capital Partners执行合伙人Teymour Boutros-Ghali说：“人们应该可以自由使用任何电子设备，而不必考虑充电。毫无疑问，GuRu拥有设定无线供电全球标准所需的一切。”

如今，许多手机、智能手表、助听器和其他设备都配备了感应充电线圈，使它们可以通过谐振感应耦合进行无线充电。但是这种方法需要设备与充电板直接接触，这与GuRu正在开发的完全不受束缚的无线充电方式相去甚远。GuRu的技术将释放许多其他设备，包括物联网设备、远程控制、游戏平台、机器人、智能家居设备以及目前被电量耗尽所困扰的其他设备。

GuRu联合创始人兼首席执行官Florian Bohn表示：“我们设想的世界将使我们不必再为依靠的机器思考功率问题，因为它始终可用。我们在GuRu的使命是发明无线未来并使其无处不在。”

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关键词：无线充电

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