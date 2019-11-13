“狗屁不通文章生成器”在GitHub热榜火了：文章真够啰嗦的

IT之家11月13日消息 你也许听说过“狗屁不通文章生成器”，但很可能就略过去了，但这个项目在当下却吸引了众人的目光，万字申请、废话报告、形式主义文章怎么写？懒人总会想一些“聪明的方法”来解决。

狗屁不通文章生成器（BullshitGenerator）已经在GitHub上火了，标星达到了4400+，Fork达到了589个。



据悉，狗屁不通文章生成器来自于知乎上的一篇问答，有人提问“学生会退会申请六千字怎么写？”，知乎问答发挥了作用，通过狗屁不通文章生成器，快速生成了一篇相关文章。不过看起来有点啰嗦。

据介绍，狗屁不通文章生成器（BullshitGenerator）项目为python3版本, 还有由suulnnka修改在线版, 使用更加方便: https://suulnnka.github.io/BullshitGenerator/index.html。

下面是狗屁不通文章生成器在线版试用情况：

据悉，开发者下一步计划是：

防止文章过于内容重复

加入更多啰嗦话.

加入马三立<开会迷>里的内容

加入手写体直接渲染出图片的功能(仅仅用于测试本人的打印机是否工作正常, 请勿做它用).

狗屁不通文章生成器（BullshitGenerator）项目：点此访问GitHub。