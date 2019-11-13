谷歌回应数据滥用质疑：未将个人医疗数据用于AI研究

北京时间11月13日下午消息，据彭博社报道，面对媒体报道以及随之而来的政客攻击，谷歌健康业务和云业务的高管们表示，公司并未滥用来自美国最大医疗健康供应商提供的健康数据。

谷歌健康主管大卫·费恩伯格（David Feinberg）说，谷歌员工仅可访问患者信息，以为Ascension医院网络开发新的内部搜索工具。他还补充说，没有任何患者数据被用于谷歌的人工智能研究。

费恩伯格还说，公司的合同受美国医疗健康隐私法的管辖，该法律仅允许公司以管理Ascension各种医疗健康记录系统和开发简化搜索医疗信息之工具为目的，访问患者记录。

“我们仅被允许做这些事情，我们也严格按照法律规定去做，”他说。

自周一媒体报道称谷歌正在收集Ascension患者的可识别数据，并将这些数据用户开发新产品之后，谷歌与Ascension之间的合作便受到审查。周二，报道又指出，美国卫生与公共服务部（HHS）的民权办公室正在对此情况展开调查，谷歌云业务首席执行官托马斯·库里兰（Thomas Kurian）拒绝就所谓调查的发表评论，HHS的代表也未回应评论请求。

根据谷歌的说法，Ascension的医疗数据独立存储在谷歌的云服务器上，仅Ascension的员工有权访问这些数据。

“所有数据逻辑上为Ascension独立存储，保存在使用专用密钥加密的虚拟私有空间内，”库里兰说，“谷歌不会出售、分享Ascension的数据，或将这些数据与其他任何数据做整合。”

民主党参议院理查德·布鲁门塔尔（Richard Blumenthal）认为，谷歌的行为“公然藐视隐私”并“刷新了羞耻底线”。新闻报道和社交媒体帖子也纷纷质疑谷歌为什么要收集患者信息，并猜测谷歌或可最终将这些数据用于广告。库里兰和费恩伯格在联合采访中均表示，这不是事实。

库里兰说，当谷歌与其他公司就人工智能研究进行合作时，公司向来会剔除可识别个人身份的信息。“数据输入模型时，谷歌的员工不会识别出任何个人患者数据。”

费恩伯格也表示，他的团队正在利用谷歌在搜索技术方面的专业知识，开发一个可以扫描Ascension多个电子医疗记录系统的工具，从而帮助医生和护士在需要时快速找到确切数据。项目仍处于早期阶段，但最终也可能成为独立产品，由谷歌出售给其他医疗健康供应商和企业。

“如果我们可以协助解决信息超载并缓解医生和护士的压力，那么这类工具便可以造福更多人，”费恩伯格说，“我个人非常期待这样的工具。”