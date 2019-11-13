微软官方指导：如何获得Windows 10更新十一月版正式升级

IT之家11月13日消息 微软今天宣布为所有运行Windows 10 1903最新版本的用户发布2019 Windows 10更新十一月版，此更新具有性能改进，一些企业功能和质量改进。

你可以通过以下方式下载2019 Windows 10更新十一月版：

出现“功能更新至Windows 10版本1909”后，你可以选择立即下载并安装。

微软还宣布，Windows Server Update Services（WSUS），Windows Update for Business和批量许可服务中心（VLSC）现在提供2019 Windows 10更新十一月版（版本1909）。

2019 Windows 10更新十一月版附带以下功能：

直接从任务栏上的“日历”弹出窗口快速创建事件。

更好地管理通知，包括“操作中心”顶部的新按钮以及按最新显示的方式对通知进行排序的功能。

OneDrive在线内容与传统索引结果集成到文件资源管理器搜索框中。

现在，当你将鼠标悬停在“开始”菜单上的导航窗格上时，它将展开，以更好地告知单击的位置。