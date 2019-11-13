蔚来否认咨询破产清算：纯属造谣，已启动法律程序

IT之家11月13日消息 今日有自媒体发布消息称，蔚来曾向律师事务所咨询破产清算事宜。对此蔚来发布微博回应称，该文内容纯属造谣，误导公众，严重干扰了蔚来的正常经营。蔚来已启动了必要的法律程序。在此之前蔚来总裁秦力洪也在朋友圈中表示，“这纯属谣言”。

蔚来还表示，此前该自媒体对蔚来进行过多次造谣和不实报道，蔚来已于2019年9月5日在法院正式向对方提起诉讼，目前该诉讼正处于审理程序。而自2019年10月8日起，刘越多次在网络上对诉讼细节进行公开，捏造信息，试图干扰案件的调查审理工作。

蔚来表示，相信法庭会做出公正的裁决，在法院正式宣判之前，蔚来不会对诉讼过程进行任何评论。

以下为蔚来回应全文：

今天，微信自媒体刘越“轼界车侦探”发布标题为“蔚来正与多家律所洽谈破产清算”的文章，该文内容纯属造谣，误导公众，严重干扰了蔚来的正常经营。蔚来已启动了必要的法律程序。

此前该自媒体对蔚来进行过多次造谣和不实报道，蔚来已于2019年9月5日在法院正式向对方提起诉讼，目前该诉讼正处于审理程序。而自2019年10月8日起，刘越多次在网络上对诉讼细节进行公开，捏造信息，试图干扰案件的调查审理工作。

感谢大家一直以来对蔚来的支持与关注。我们相信法庭会做出公正的裁决，在法院正式宣判之前，蔚来不会对诉讼过程进行任何评论。