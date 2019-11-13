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报告：中国8成上班族每月能存下10%以上的收入

2019-11-13 16:16:01来源：新浪科技作者：泽宇责编：远洋评论：

11月13日下午消息，尼尔森发布《中国消费年轻人负债状况报告》（以下简称《报告》），该报告2019年9-10月3036名中国年轻消费者的在线访问得出，力求还原出真实的中国年轻人信贷消费状况和行为方式。

《报告》显示，在中国的年轻人中，总体信贷产品的渗透率已达到86.6%。不过在调研访问环节，43.3%的年轻人明确表示，“使用信贷产品是一种更精明的消费方式”。

尼尔森消费者洞察研究总监何歆解读报告时说，数据虽然接近90%，但其中有近一半的人是把信贷产品当作支付工具使用的（如信用卡在免息内结清）扣除作为支付工具的部分后，中国年轻人实质负债人群约占整体年轻人的44.5%。

调研还发现，互联网分期消费产品使用率高达60.9%（信用卡为45.5%）。值得关注的是，62%的使用者会将互联网分期消费用于基本生活，而非追求“伪精致”。

报告显示，有23.5%的年轻人对信贷产品态度谨慎，通常在关键时刻才使用，尤其是学生，谨慎使用的比例超过40%，反映出年轻人分期行为相对理性。

从调研结果来看，绝大多数年轻人没有被负债拖垮。调研发现，32%的年轻人表示有明确的存款计划，且随着年龄和阅历的增长，每月新增存款比例也有明显提升，6成学生和近8成上班族每月能存下10%以上的收入。

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关键词：负债

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