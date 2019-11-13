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英特尔Xe独显尚未发布，云端视觉计算就来了

2019-11-13 16:18:16来源：爱活网作者：penylo责编：远洋评论：

英特尔向AI人工智能领域又迈进了一步，在2019英特尔人工智能峰会Intel AI Summit 2019上，英特尔把AI运算搬到了距离PC终端数千公里外的地方，推出了面向训练NNP-T1000和面向推理NNP-I1000的英特尔Nervana神经网络处理器，以及用于边缘媒体、计算机视觉和推理应用的英特尔Movidius Myriad视觉处理单元VPU。

其中英特尔Movidius Myria属于下一代视觉处理单元，全新的运算结构下可以保证推力性能提升10倍，同时管理效率是竞争对手的6倍。同时英特尔还发布了对应的工具包解决开发人员的主要痛点，在购买硬件之前，就能在各类英特尔处理器上尝试和部署原型和测试AI解决方案。

这套方案最快要2020年上半年才会上市，即便如此，产品放在明年也代表着AI性能的巨大飞跃，对NVIDIA等竞争对手造成更大的压力。

同时英特尔Nervana神经网络处理器现已投入生产并完成客户交付，它能够在计算、通信和内存之间取得了平衡，不管是对于小规模群集，还是最大规模的pod超级计算机，都可进行近乎线性且极具能效的扩展。

目前最前沿的AI计算性能提升1倍的需求时间大概为3.5个月，对于百度等互联网巨头而言，翻倍的性能意味着获得的收益立竿见影。而英特尔也恰好是一家能够包揽计算、内存、存储、互连、封装和软件整套方案的公司。加下来一年云端AI运算会再向前迈进一步，日常中涉及到的繁琐问题说不定依靠能够更快的解决。

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关键词：英特尔

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