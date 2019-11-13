抖音遭美国审查，Facebook早料到了？

北京时间11月13日消息，大红大紫的抖音海外版TikTok如今面临美国监管部门的审查，起因是一笔在两年前实施的收购交易。TikTok或许不知道，这笔交易带来的麻烦已在Facebook的预料之中。

知情人士称，2016年，Facebook曾在是否收购美国对手、社交媒体应用Musical.ly问题上磋商了好几个月。但是，Facebook最终放弃了这笔交易，原因是对Musical.ly的年轻用户群和中国所有权心存忧虑。最终，TikTok母公司字节跳动以8亿美元收购了Musical.ly。不过，Facebook当时的收购兴趣可能会和目前美国政府调查Facebook收购对手的历史联系在一起。这笔未完成的交易导致Facebook没能抓住在中美盛行的短视频现象。

Facebook因监管担忧放弃Musical.ly

Facebook的收购谈判始于三年前。当时，时任Facebook旗下照片分享应用Instagram CEO的凯文·斯特罗姆(Kevin Systrom)因为一次与收购无关的行程到访了上海，见到了Musical.ly创始人。Facebook CEO马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)渴望进入中国市场，但是当斯特罗姆首次提议收购Musical.ly时，扎克伯格犹豫不决，因为Musical.ly当时的增长已经放缓，而且主要是在青少年群体中受欢迎。

但是，在认识了Musical.ly创始人，并且看到该应用在美国流行开来后，扎克伯格对于收购提议开始变得感兴趣。2016年秋天，他与Musical.ly高管在Facebook总部展开了收购谈判。双方的谈判很认真，但是从未到达讨论收购价格的地步。这是因为Facebook意识到拥有一款总部位于中国的应用将是一件复杂的事情，并且对于Musical.ly的年轻观众越来越感到担心，因为这会让Facebook难以遵守美国在儿童互联网隐私和安全上制定的法律。

图2：扎克伯格

最终，Facebook决定不向Musical.ly发出收购要约。“我们想在中国提供服务，因为我们的使命是连接整个世界，但是我们从没有在相关措施上达成过协议。”Facebook发言人表示，他拒绝就谈判的细节置评。字节跳动发言人拒绝就Facebook曾有意收购Musical.ly置评。

难兄难弟

TikTok在今年遇到了监管麻烦，但是原因与Facebook最初担心的不同。美国政府现在调查字节跳动在两年前对Musical.ly收购，并将其与TikTok合并的做法，是否构成了国家安全风险。在这一压力下，字节跳动正加大努力在美国聘请说客，包括美国政策负责人。

有些讽刺的是，TikTok的增长一定程度上还要感谢Facebook。字节跳动一直在Facebook、Instagram等平台上投入重金为TikTok打广告，甚至可以说从其最大对手那里买走了用户。不过，市场研究公司Sensor Tower的数据显示，字节跳动的广告投入自第二季度以来已经大幅下滑，TikTok的用户增速也相应地放缓了。

和TikTok相比，Facebook的麻烦可谓有过之而无不及。Facebook的声誉因为去年曝光的大规模数据泄露丑闻而严重受损，目前仍未走出这一阴影。

在外界信任度跌至低谷的情况下，Facebook的任何新举措都不免让人心生怀疑，天秤币(libra)就是个很好的例子。Facebook原本计划在2020年推出天秤币，但是一系列悬而未决的问题使得它难以通过监管部门这一关。

在今年7月份举行的听证会上，美国国会议员们向Facebook传达了一个清晰的声音：他们“不信任”Facebook。“Facebook是危险的，”俄亥俄州民主党参议员谢里德·布朗(Sherrod Brown)在听证会上说，“Facebook说‘只需相信我们’，但是每当美国人相信你们时，他们似乎都会受骗上当。”

Facebook此前的一连串收购交易还引发了反垄断审查。美国联邦贸易委员会(FTC)已成立了一个特别小组监督科技行业，调查科技巨头的反竞争行为。FTC竞争局局长布鲁斯·霍夫曼(Bruce Hoffman)称，如果发现已完成交易存在反竞争行为，不排除采取措施撤销交易的可能性。