一箭五星！中国长征六号火箭成功发射升空

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IT之家11月13日消息 据人民日报报道，2019年11月13日14时35分，我国在太原卫星发射中心用长征六号运载火箭，以一箭五星方式成功将宁夏一号卫星（又称钟子号卫星）发射升空，卫星顺利进入预定轨道，任务获得圆满成功。
宁夏一号5颗卫星是宁夏金硅信息技术有限公司自主投资建设的商业航天项目。卫星主要应用于遥感探测等领域。宁夏一号卫星和长征六号运载火箭分别由航天东方红卫星有限公司、上海航天技术研究院研制。
据悉，此次任务是长征系列运载火箭的第318次航天飞行。
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