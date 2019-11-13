美媒：德国汽车业偏保守，爱小修小补，竞争力弱了

11月13日消息，据美国媒体报道，德国企业惯于稳中求进。当全世界都在开发电动汽车时，德国汽车工程师却围绕司机们看不见摸不着的碳纤维材料修修补补。

虽然德国过去一直将重点放在技术的稳步改善上，但并不适合现在这个快速变化的时期。预计第三季度经济数据将显示，德国六年来首次陷入技术性衰退。

图示：西格里公司为奥迪汽车生产的碳纤维组件

在西格里碳纤维(SGL Carbon SE)工厂里，24名身穿蓝色T恤的工人在30个工业机器人之间穿梭，正将用于车顶和后扰流板的碳纤维部件进行堆叠、切割和粘接。公司的目标是使碳纤维成为未来汽车的核心。但他们并没有像本世纪初宝马和大众汽车所设想的那样，量产整车碳纤维框架。事实证明，整件事凸显出一种过于求稳的企业文化缺陷。

2013年推出的宝马i3车身采用了碳纤维材料， “人们对碳纤维的炒作非常热烈。”工厂负责人赫尔威格·费舍尔(Herwig Fischer)说， i3“是一个革命的项目。但今天的产品更多是一种改进。”

当时宝马与西格里合作在美国建立生产碳纤维材料的工厂，并与大众汽车争夺公司控制权。随后戴姆勒也加入了这一潮流，与一家日本同行成立了生产碳纤维的合资公司。

在碳纤维热潮开始后不久，特斯拉就发布了Model S。这款电动汽车当时续航里程为430公里，配有无线软件更新和17英寸触摸屏。换句话说：当德国汽车工程师们在修补一种司机们看不见摸不着的复杂材料时，新入行的特斯拉却在发明轮子上的iPhone。

类似的失败还包括宝马2005年推出的氢燃料汽车，错过了大力研发动力电池汽车的机遇期。

世界经济论坛关于全球竞争力的最新报告显示，德国已经开始失去优势。德国现在才开始发展汽车电池行业，向电动汽车转型。报告称，德国竞争力排名从去年的第三位跌至今年的第七位，主要原因是该国难以采用新的互联网和通信技术。

德国企业复杂的决策方式也导致了适应新形势缓慢。金字塔顶端是监事会，负责聘用和解雇高管，并在重大战略决策上签字。员工代表在董事会中占了一半的席位，他们往往对可能导致裁员的举措持悲观态度，因此企业愈发保守。

好在这方面已经取得了进展。大多数德国大公司都在努力增加更多不同的声音。去年，戴姆勒将IBM公司区块链业务负责人玛丽?威克(Marie Wieck)招至监事会，大众汽车则将公关主管玛丽安?海斯(Marianne Heiss)招至监事会。

大众汽车的柴油车丑闻也给德国汽车制造商敲响了警钟，此后加快了开发自动驾驶电动汽车的努力。宝马目前正在退出与西格里的合资企业，其未来的iNEXT旗舰车型将不会像i3那样严重依赖碳纤维。尽管整车采用碳纤维的前景有些渺茫，但这一努力并非完全白费。

许多碳纤维组件更轻、更耐久，且防火性更好，而且正逐渐变得更加经济。

好在西格里生产零部件的速度比以往任何时候都要快。该公司正在为中国电动汽车制造商蔚来开发电池外壳，并将在2020年启动10个生产汽车零部件的新项目，今年将有三条新生产线投产。它还扩展到汽车工业之外，类似碳纤维复合材料在飞机制造中已经很成熟。

西格里复合材料部门技术主管安德烈亚斯·沃金格(Andreas Woeginger)说，“铝从航空业进入汽车工业的量产花了大约半个世纪的时间。”“我们的行业还很年轻。”