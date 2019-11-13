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双11影音VIP返场：芒果 TV年卡4折79.2元、搜狐视频年卡5折95元

2019-11-13 18:13:31来源：IT之家作者：杰克责编：杰克评论：

芒果 TV PC移动影视会员/全屏影视会员4折特惠，搜狐视频VIP会员5折95元，优酷VIP会员年卡买一送一。

会员原价/活动价
购买
芒果 TV
PC移动影视会员年卡￥198/￥79.2点此
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PC移动影视会员季卡￥55/￥22点此
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全屏影视会员年卡￥330/￥132点此
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全屏影视会员季卡￥85/￥34点此
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PC移动影视会员半年卡+喜马拉雅会员年卡￥317/￥218.8
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搜狐视频
VIP会员年卡
￥198/￥95点此
网易云音乐
黑胶会员半年卡
￥90/￥49点此
黑胶会员季卡￥45/￥27点此
优酷
VIP会员年卡×2张￥396/￥193点此
VIP会员年卡+凯叔讲故事会员年卡￥563/￥347点此
VIP会员年卡+蜻蜓FM会员年卡￥426/￥113点此
VIP会员年卡+掌阅VIP年卡￥426/￥113点此
VIP会员半年卡￥108/￥54点此
腾讯视频
超级影视VIP年卡￥488/￥244点此
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超级影视VIP年卡×2张￥976/￥488点此
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超级影视VIP季卡￥148/￥74点此
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超级影视VIP月卡￥50/￥25点此
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• 注：部分活动有多个入口，可以分别购买多次。

• 芒果 TV

PC移动影视会员：原价198元/年，支持手机、电脑和Pad，限时79.2元/年，点此购买（年卡）；限时22元/3个月，点此购买（季卡）。

全屏影视会员：原价330元/年，支持手机、电脑、Pad、TV和盒子，限时132元/年，点此购买（年卡）；限时34元/3个月，点此购买（季卡）。

• 搜狐视频

VIP会员：原价198元/年，支持手机、电脑和Pad，限时95元/年，点此购买（年卡）。

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