双11影音VIP返场：芒果 TV年卡4折79.2元、搜狐视频年卡5折95元

芒果 TV PC移动影视会员/全屏影视会员4折特惠，搜狐视频VIP会员5折95元，优酷VIP会员年卡买一送一。
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|芒果 TV
|PC移动影视会员年卡
|￥198/￥79.2
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|PC移动影视会员季卡
|￥55/￥22
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|全屏影视会员年卡
|￥330/￥132
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|全屏影视会员季卡
|￥85/￥34
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|PC移动影视会员半年卡+喜马拉雅会员年卡
|￥317/￥218.8
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|搜狐视频
|VIP会员年卡
|￥198/￥95
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|网易云音乐
|黑胶会员半年卡
|￥90/￥49
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|黑胶会员季卡
|￥45/￥27
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|优酷
|VIP会员年卡×2张
|￥396/￥193
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|VIP会员年卡+凯叔讲故事会员年卡
|￥563/￥347
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|VIP会员年卡+蜻蜓FM会员年卡
|￥426/￥113
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|VIP会员年卡+掌阅VIP年卡
|￥426/￥113
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|VIP会员半年卡
|￥108/￥54
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|腾讯视频
|超级影视VIP年卡
|￥488/￥244
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|超级影视VIP年卡×2张
|￥976/￥488
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|超级影视VIP季卡
|￥148/￥74
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|超级影视VIP月卡
|￥50/￥25
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• 注：部分活动有多个入口，可以分别购买多次。
• 芒果 TV
PC移动影视会员：原价198元/年，支持手机、电脑和Pad，限时79.2元/年，点此购买（年卡）；限时22元/3个月，点此购买（季卡）。
全屏影视会员：原价330元/年，支持手机、电脑、Pad、TV和盒子，限时132元/年，点此购买（年卡）；限时34元/3个月，点此购买（季卡）。
• 搜狐视频
VIP会员：原价198元/年，支持手机、电脑和Pad，限时95元/年，点此购买（年卡）。
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