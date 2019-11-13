16英寸苹果MacBook Pro最新消息：扬声器改进、麦克风支持降噪

IT之家11月13日消息 继报道苹果新款16英寸MacBook Pro可能在今晚发布之后，彭博社记者Mark Gurman今天上午通过Twitter再次分享了有关该设备的更多细节。

根据Gurman的说法，新款MacBook Pro的显示器比当前的15.4英寸MacBook Pro的显示器大4%，他因此表示屏幕的升级主要是在分辨率方面，而不是尺寸大小。

Gurman没有提供新款MacBook Pro确切分辨率的任何线索，但是可靠的IHS Markit分析师Jeff Lin在6月声称16英寸的MacBook Pro将配备LG Display提供的分辨率为3,072×1,920像素的LCD面板。相比之下，15英寸的MacBook Pro的分辨率为2880×1,800像素。

此外，Gurman说，新的16英寸MacBook Pro将配备“令人印象深刻的扬声器”和“降噪麦克风”，应该可以让用户在使用内置扬声器时捕获较少的背景噪声，从而改善FaceTime通话体验。

Gurman重申了苹果致力于为用户提供更可靠的键盘，该键盘使用了新的剪刀式开关机制，类似于“iMac的外接Magic Keyboard”。

新的16英寸MacBook Pro将成为苹果自17英寸MacBook Pro停产以来销售的最大的笔记本电脑，它将取代当前的15英寸机型，并且“价格基本相同”，15英寸MacBook Pro的起价为2399美元。

据说苹果本周将在纽约市的豪华阁楼大厦内举行私人新闻发布会，可能会为媒体提供体验机。