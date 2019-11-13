华为Mate X折叠屏手机发售又将延期

11月13日消息，网易科技获悉华为首款5G折叠屏手机Mate X又将延期发售，原计划该款手机将在本周五（11月15日）发售。

华为首款5G折叠屏手机在今年年初MWC上发布。华为Mate X采用鹰翼式折叠设计，通过华为自研的铰链技术，实现一体化的折叠形态,闭合后是6.6英寸大屏手机，展开后为8英寸平板, 5.4毫米轻薄厚度。Mate X配备了4500mAh电池，支持55W超级快充，30分钟充电85%。

当时海外版售价2299欧元（折合人民币17000元）。华为表示，由于还要与运营商进行5G方面测试，Mate X将会在今年年中真正面向消费者发售。

但是，由于官方表示需要不断优化和完善，Mate X国内发布时间一再延期。何刚曾坦言，这款产品因涉及到全新的工艺、全新的设计方式等，带来了各种使用场景下面临的困难、问题和挑战，而这些困难、问题和挑战是大于最早预期的。

京东方透露其为华为Mate X手机供应柔性AMOLED产品。

今年乌镇世界互联网大会期间，华为消费者业务云服务总裁张平安在乌镇现场用Mate X测试5G网速，视频显示，Mate X下载速率接近750Mbps。

10月23日一再推迟的华为折叠屏Mate X国行版发布，结构改善，配置升级，售价16999元，并表示11月15日开售。

其实，今年2月份MWC上，三星和华为都推出了折叠屏手机，分别为Galaxy Fold及Mate X，两款手机都因结构问题遭遇了延期。

目前三星Galaxy Fold折叠屏手机已经在韩国开放购买，sammobile称三星到目前为止已经售出了50万部三星Galaxy Fold手机。

而媒体最新爆料称三星明年将会大幅提升折叠屏手机的产量，将提升到500-600万部。

据悉，原本11月15日发售的Mate X又将延期。近期部分拿到Mate X产品的用户反馈，华为Mate X详情页写有温馨提示：“请勿在-5℃及低于该温度的环境下弯折手机。”