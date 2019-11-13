波士顿动力机器人：为啥这个“人”和这条“狗”火了

10月底，Bosstown Dynamics恶搞波士顿动力(Boston Dynamics)的视频火了。视频中，类似波士顿动力Atlas的机器人在射击训练中弹无虚发。但是人类总是对它实施各种捣乱甚至虐待，它多次拿枪对准了人，但没有扣动板机，甚至面对囚犯，也只是开枪打倒了假人。在视频的结尾，机器人实在忍受不了，夹着"机器狗"跳下山崖跑了，最终浪迹天涯。

视频：恶搞波士顿动力

这段视频在Youtube的播放量超过了1000万次，各国网友评论近4万条。

虽然这段视频是虚构的，不过它也展示了人们的一些刻板印象：一是波士顿动力的机器人相比其他机器人更接近于人，能做出很复杂的动作，人们也相信它未来能做出更难的工作，甚至包括拿起武器；二是波士顿动力的工作人员真的不太"友善"，各种"虐待"它，让人看了心疼。未来它发达了，会不会进行报复呢？

为什么网友有这种印象呢？

Atlas形象很接近人类，已化身体操运动员

在整个家族中，Atlas的形象最接近人类。最新款的Atlas人形机器人重75公斤，配有一个重约5公斤的液压动力装置，当机器人运动时可以产生5千瓦的动力。它还有一副3D打印腿，带有液压通道、阀门、空间框架、流形、定制的轻量级组件等等。身材还算匀称，看着挺舒心。

从视频数量来看，它已成波士顿动力的重点捧红对象。最早期的视频中，Atlas的表现虽不算惊艳但也可圈可点。

最开始，它能打开大楼玻璃门外出。穿越下过雪的树林，脚陷积雪踉跄了好几下也没摔着。

它也走进了仓库，虽然搬运货物时虽然有点笨拙，但被人类各种刁难也无怨言，坚持干活。

后来Atlas就开始向“体操运动员”发展了，2017年11月的视频显示，Atlas展示了后空翻动作，并稳稳地落地，这个动作很多人类都不能完成，一下子吸粉无数。

此后，Atlas演示了在开阔地自由奔跑并且轻松越过小型障碍的能力，以及凌空三连跳，连登三个左右错开的大台阶。

视频：波士顿动力再升级：机器人凌空三连跳

今年9月，波士顿动力放出最新视频，Atlas做了一套体操动作，包括倒立、翻跟头、360度旋转跳跃，甚至还有劈开跳跃。虽然波士顿动力称，完成这套动作的成功率约为80%，但对于一个机器人来说，很不错了，毕竟人也有可能失误。这两年的巨大进步，让我们可以期待他有更多的表现。

视频：波士顿动力展示机器人做体操

作为人型机器人，Atlas的控制系统能够协调手臂、躯干和腿部的运动，模拟人体的设计极大地扩大了Atlas全身可触及的操作空间。别看它的脚不大，在执行各项任务时却能保持出色的平衡感。

走向商业化的机械狗，价格堪比豪车

不过Atlas人形机器人离商业化还有距离，而波士顿目前就指望Spot Mini机器狗了。而在上面那个恶搞视频中，机器人夹走的也是类似Spot Mini的机器狗。

今年9月，波士顿动力宣布正式销售这款机器狗，主要针对企业用户。公司计划制造1000个Spot机器人，预计在2020年中期完成这一制造目标。Spot Mini目前用于租赁，不久之后就开始出售，公司CEO称，目前租金是“每月几千美元”。

视频：尽情摇摆！波士顿动力机器狗炫舞技

Spot Mini重量约28公斤，行进速度约每小时5公里。它的功能十分先进，可以前往你告诉它要去的目的地，避开障碍，并在极端情况下保持平衡。它能够拖拽物品穿越崎岖地形或代替人类进入危险之境。Spot Mini还可以背负多达四个硬件模块：安装了3D摄像头的可以绘制建筑工地等环境的地图，识别危险和工作进度；当配备机器人手臂时，它有更大的灵活性，能够打开门和操纵物体。此外它们的操控极其简单。使用D-pad，你可以像操纵任何遥控汽车或机械玩具那样操纵机器人，包括选择它要去的目的地，以及控制安装在底盘顶部的机器手臂。

在过去一年多的时间里，Spot Mini已成为科技会议中的常客，俨然一些科技大佬的宠物狗。去年3月，亚马逊举办的MARS大会上，CEO杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）现身时，一只Spot Mini霸气随行。

此外由于很新奇，Spot Mini也步入了娱乐业，太阳马戏团决定和波士顿合作，将它纳入其马戏表演阵容。

而波士顿动力也表现了Spot Mini集体合作的能力，在一段视频中，十只机器狗一起合作，拖动一辆处于空挡状态的卡车穿过了一座停车场。波士顿动力称，机器狗能够拖动卡车爬上大约1度角的斜坡。

此外如果真有可能，或者以后有人愿意花大钱却不嫌弃“大材小用”，Spot Mini也可以走进家庭。它能在厨房里做点零活，比如把易拉罐扔进垃圾桶，或把玻璃杯从水池转移到碗柜中；弯腰钻桌底、在地毯上扭腰热舞更不在话下；踩到香蕉皮摔倒了，也能泰然爬起来，整理好姿态。

在其他家庭成员仍茫然待业时，Spot Mini成为公司的首款商用机器人，为这个烧钱的大家族带来转机。要知道，当年就是因为不赚钱，谷歌才把公司卖给软银的。