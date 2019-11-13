不办贷款？你可能租不了这套公寓

11月5日，长租公寓品牌青客公寓在纳斯达克全球市场挂牌交易，据悉青客上市募资的总额约为4590万美元。尽管财报显示青客在过去两年都是连续亏损，但作为国内长租公寓赴美上市第一股，消沉的市场似乎也由此到了一丝曙光。或许，国内长租公寓海外上市潮也将就此掀起一股波澜。

不过，传闻中的蛋壳公寓、自如是否能在2020年顺利IPO，还要看资本市场和融资环境的变化。而是在行业造血能力不足、经营成本居高不下的状态里，平台上市寻求输血的需求无疑愈发紧迫。

在等待上市或上市无望的日子里，更多的长租公寓品牌又将如何熬过最艰难的时刻？

想租长租公寓？请先贷款



“直接劝我做分期，如果不做分期的话，租金就会上浮一定比例，而且不能月付，只能季付或年付。”多位读者近日向懂懂笔记爆料称，自己在租房时遭遇了莫名其妙的“劝贷”。有读者猜测，长租公寓业务之所以变得“金融化”，或与经营亏损有关。

“我感觉不是一家两家，不少长租平台都与银行、金融机构合作，向我们租客推这些金融贷款、分期业务，有的甚至利用各种租房门槛，强制、诱导我们通过分期贷款去租房。“自称“白石洲难民”的何旭愤愤不平地说到。

何旭在一个月前被房东强制要求搬走，在四处找房的过程中，他首先关注了打着“拎包入住”口号的长租公寓品牌。他的“家当”只有一台笔记本电脑、一箱子衣服，因此更青睐那些家具、家电配套齐全，有专人管理的长租公寓，“我一周前集中看了几套在高新园附近的房子，主要看的就是长租公寓房源。”

耐人寻味的是，当他看好了一个单间公寓，正打算和公寓管家洽谈签约时，对方却明确建议他去办理租房贷款分期业务。

何旭一直讨厌白石洲城中村的环境，对于高新园附近的这套房已经大为动心，而且今年初公司的研发部门进行了调薪，他主动表示自己有能力承租这套房源。但是对方听闻后，却显出一种“不办分期就不好租房”的架势。

对方一直向何旭强调：做分期只需首付一个月租金、贷款利息和手续费用，即可贷出一年期的租金，以后只需按月还款即可。“这房子3190元一个月，租金确实比普通居民房要高一些，但我完全租得起。”

管家随后又向他“透露”了一个信息：如果不办理贷款分期业务的话，将无法享受目前的优惠租价。另外公寓租金除了上浮一成之外，还无法按月支付租金，“说只能按整租季付、合租半年付来缴纳，感觉非常的不合理。”

何旭核算了一下，他缴纳押金后按月支付公寓房租没有问题，但是一下子按季度或半年度支付，压力就有些大了，毕竟一次要拿出上万元。“再加上不做贷款分期，租金还要上浮一成。一年算下来租金就多了快四千块。”

当何旭觉得这笔账不划算时，管家立刻表示，公寓所提供的正规金融贷款业务，利息和手续费都十分低廉，而且免除公寓的押金。而他要做的，只是在支付首月租金同时，再支付1400元利息以及300元手续费即可。剩下的贷款按月分期偿还，与按月支付房租的方式一样，是通过银行卡进行扣款，“他（管家）说很多在大冲附近上班的白领，都是这么支付房租的，大家都没有异议。”

“本以为贷款分期是提供给那些一时难以按时支付租金的租客，没想到我的情况也要贷款才能租房，时代真变了。”犹豫之时，一位朋友提醒他这种贷款租房可能会藏着“猫腻”，并给他看了几条相关新闻。最终，何旭回绝了那位管家，决定再看看其他房源，“万一有变化在这里无法住满一年，那贷款分期还真不知道怎么办了。”

本应现金为王的长租公寓市场，业务开始趋向“金融化”，“二房东”们如今打起贷款分期返利、手续费的念头，而且是将公寓租房业务与金融产品进行捆绑打包，强推给租房的租客。这背后，显然有更深层的原因。

那么，面对长租机构“安利”的贷款分期业务，租客一旦Say No之后还会找到安心好房吗？

好房源大多已被“收编”



“现在想正儿八经租个好房，真不是一件容易的事。”

由于房东在租期将到时狮子大开口，在福田梅林卓越城某经贸企业工作的姚小姐一怒“退房”。她最初并不青睐租长租公寓的房源（因为看了甲醛房的新闻），而是联系了几家中介公司想找到直接房东的房源。但多家中介机构都向她推荐了一些“免佣”房源，即签约时无需支付中介费。

居然有这样的好事儿？姚小姐实地看房后却发现了蹊跷，“原以为是房东支付了中介费，或是平台的优惠政策，结果让我啼笑皆非。”她告诉懂懂笔记，所谓“免佣”房竟然清一色都是长租公寓平台的房源，地段和周边环境也都不错，就是租金偏高。

“电梯房（简装单间）租金在3500元以上，楼梯房（单间）租金在2800元左右。”尽管长租公寓家具、家电配备齐全，且有专人管理，但姚小姐还是犹豫了。

至于免佣，则是这样的情况。“看了好几家长租公寓，都说让我办理分期贷款，管家说法也各不相同。”地段好的长租公寓方表示，如果不办理分期贷款业务，报出来的月租金还会有一定上浮；房源稍逊一些的机构则表示，倘若办理分期业务，可以在报价上再给予一定优惠，幅度大致在200~300元（每月）。两者都表示，办分期就可以免佣金。

其中一家平台还强调，办理分期贷款后，“押二”也可一并免除，只需按月分期还贷即可，“我本身有其它贷款了，所以心里是抗拒贷款租公寓的。但现在除了那些地段、环境差的，大家都在推租房贷款业务，简直了。”

为此，姚小姐想再试试五年前刚到深圳时找房子的“妙招”，到目标住宅小区咨询保安，“中介收取的中介费太高了，以前很多业主都会将房源信息放给保安去传播。”

然而，在单位附近多个住宅小区问了一圈之后，她发现业主直租的房源很少，即便有“硬件”也并不是很好。有保安告诉她，近两年周边较好的房源都被长租公寓品牌“收编”了，很少见到房主直租房源。

“一位老伯告诉我，有几家长租公寓品牌收房源都收到他们梅林的城中村里去了，都是将村房改造改成普通长租公寓去转租。”姚小姐表示，身边的不少同事都是住在长租公寓，而且大多都是合租，因为租约到期被迫做分期贷款的也不在少数。

“这些平台收编了这么多的房源，有的还听说准备要上市，他们差我这点儿手续费吗？”姚小姐对此始终百思不得其解。

机构手握“全款”求心安



“在租房签约前，和租客挑明要贷款分期支付房租，其实还算是厚道的了。”

曾在一家长租公寓机构工作的伍女士（May）告诉懂懂笔记，长租公寓贷款分期的业务由来已久，只是过去都是悄悄地推，租客不知情罢了。

以前，机构为了减轻运营资金压力会在租客签约之后，用租客的身份资料进行分期贷款。曾有一些租客发现，自己在缴纳完押金之后，便莫名背上了贷款。“不过，由于这些贷款从银行卡扣取的方式与机构收取的租金一致，因此一些不敏感的租客，从租房到退租都不清楚自己被办理了租房贷款。”May笑着说道。

“不过有些机构的做法被租客发现了，租客担心征信有问题就投诉了机构，媒体也开始关注这个问题。”May透露，由于有不少机构私下替租客办理贷款分期的新闻在网上持续发酵，引发舆论的关注，如今越来越多的长租机构都不敢悄悄做这种业务了。

“现在只能明着来了。”于是乎，平台开始在出租公寓的过程中，设置各种各样的门槛，引导租客自愿申请租房分期贷款，“现在热门区域的房源，很多都被长租机构承包了，很多租客不得不因此妥协。”

那么，长租机构希望租客办理金融贷款，分期偿还租金，是否真的如姚小姐分析的只为赚取银行返利和手续费？

“也不完全是，只不过长租公寓是承包了房东的房子，前期装修、推广、付租金造成了很大的现金流压力。”May告诉懂懂笔记，长租公寓机构的资金压力都比较重，因此不少机构是依靠融资、银行贷款来维持运营，随着行业竞争愈发激烈，机构低价抢房源又造成租金倒挂，“如果只靠每月收租，很多长租机构早就熬不住了。”

因此，如今在租客租住公寓时，机构就必须想方设法拿到租房合约期的“全款”，即一年的租金。“和健身房、发廊办会员一样，机构先将消费者的钱拿在手里才会安心，这样也好应对经营上的各种风险，而帮租客做贷款恰好解决了这个难题。”

至于“风险”指的是什么，May则三缄其口。只是隐晦地透露，若长租公寓行业整体向好，机构都是愿意长期经营下去的，毕竟一二线城市租房市场是刚需，“如果经营不善，导致机构跑路的话，资金风险就会转嫁给金融机构和租户。”

从以往个别长租公寓“暴雷”的相关报道中，已经可以隐约看到部分机构手握大量租金（现金流）之后，急于通过一些金融手段让自己手里的现金“爆发式增值”。但是“任何业务”都有风险，或许这才是一些长租公寓机构最大的“雷”。

如今，这些经营机构寻求租赁业务的“金融化”，或是为了应对日常经营上资金流枯竭的问题，同时让经营风险降至最低。如果运用得当，长租公寓做分期贷款业务，对于一些手头紧、现金匮乏的工薪族而言，倒是能缓解一定的压力。

但是对所有租户都统一设置门槛、引导办理分期贷款，未免有失公允，甚至会给租客造成征信焦虑。尽管长租机构跑马圈地的战略还在继续，但是这种方式总有饮鸩止渴之嫌。

结束语

实际上，不止长租公寓市场，目前部分服务行业的商业模式中，也在引入金融服务的“思路”。就像此前懂懂笔记关注的贷款学成人英语一样，类似的事件很可能会因为机构的“消失或跑路”，导致用户人财两空的同时，还要背负还贷的压力。

在走访中有一句长租公寓的广告语令人印象深刻：房子是租的，生活是自己的。的确，我们千万不要因为贷款，而把生活变成了别人的。