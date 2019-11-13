AirPods Pro对苹果可穿戴式AR设备的启示

作为苹果最新的可穿戴设备，苹果在AirPods Pro设计中所做的选择中有很多重要的启示，这种设计选择可能有助于洞察苹果对可穿戴设备市场的思考方式。

当然，可穿戴设备是该公司最近一个季度业绩中急剧增长的市场，因此，很显然苹果很可能会在未来对这一板块集中研发力量。随着有关苹果公司的AR头显/眼镜发布时间点的传闻，AirPods Pro可能会促使我们了解苹果公司如何考虑进入这样一个新兴市场。

个人局域网

对于一个苹果用户来说，使用AirPods Pro听音乐时，有来电时它会实时提醒你iPhone正在响，这是一件最正常不过的事，如果你同时还戴着Apple Watch，瞥了一眼发现是一个未知的号码，然后直接在手腕上点击拒绝通话。所有这些都无需掏出iPhone就完成了。iPhone实际上已经变成了一个终端，而在前台发挥作用的是它的配件们，这些在你身上的设备，实际形成了你的「个人网络」。

这不是我们第一次讨论将苹果可穿戴设备视为「个人区域网络」的一部分，这正是苹果生态的魅力，AR头显也将有效继承该属性，似乎还可以进一步增强。

如果苹果打算先投入一款外部显示器类型的非独立AR头显试水，对于磨合现有技术和设计精力也是很有好处的，它可能暂时不能很快地取代iPhone，但至少可以取代Apple Watch，或者形成眼镜、手表、无线耳机的智能穿戴配套，让iPhone彻底地扮演后台。

和我对话，Siri

苹果在iOS 13.2为AirPods启用了一项功能，该功能与AR功能有较多重叠之处：即Siri能够在收到消息时对其进行播报。Siri不仅会提供可听到的提示音，还会降低正在播放的音频的音量，然后读取整个消息，甚至可以描述消息中发送的表情符号，或者关联来自iMessage中快速回复的操作。

这种无缝集成可以让人们预先感受到苹果AR眼镜的功能。它可以由你来允许哪些应用可以向你提供信息，当然，Siri在视觉环境中的工作方式可能会和Apple Watch上的Siri有所不同，但是这点可以交给机器学习，AI可以判断用户在看到画面同时，是需要屏幕信息还是语音信息。

AR与现实

AirPods Pro最有趣的功能之一就是其隔离技术，从降噪模式到通透模式。类似的功能也在今年很多新款真立体声无线耳机上得以实现，而这一点对于AR眼镜更是至关重要的。

通透模式本质上是让用户听到从AirPods Pro麦克风传来的外部声音，它为用户提供了一种与世界互动的方式，而无需拿掉耳机。我们不难想象AR眼镜继承这种性能——能够在AR模式和普通眼镜模式之间切换。在AR模式下，用户可以获取有关周围世界的信息；而在「通透」模式下，眼镜可以更专注于眼前的现实世界。特别是在户外驾驶之类的场景佩戴AR设备，那么屏蔽多余数字图像的「请勿打扰」模式似乎是必备的。

总而言之，这是AR可穿戴式显示器的一个难点，苹果将不得不在「增强型」和「现实」之间找到一个清晰的界限。