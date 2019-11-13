金山软件Q3营收20.229亿元，同比增长32%

11月13日消息，中国软件及互联网服务公司金山软件 有限公司（金山软件）公布截至2019年9月30日止三个月（2019年7月1日到2019年9月30日）未经审计第三季度业绩。

业绩公告显示，金山软件2019年第三季度的营收达人民币20.229亿元，同比增长32%，较上季度增长8%。其中，来自网络游戏、云服务、办公软件及服务以及其他业务的收入分别占公司2019年第三季度总营收的33%、48%和19%。第三季度，公司毛利人民币822.9百万元，较上季度增长15%。

网络游戏业务

第三季度，网络游戏业务收入人民币663.5百万元，较上季度增长16%。

云服务

得益于移动视频及互联网优势领域的巩固以及企业级市场的成功突破，云服务2019年第三季度收益保持高速增长，收入人民币976.3百万元，较去年同期增长62%，较上季度增长6%。

办公软件及服务及其它

2019年第三季度，办公软件及服务及其他业务收入人民币383.1百万元，较去年同期增长50%。同比增长主要受惠于WPS Office个人会员增值服务收益的稳健增长。

雷军先生总结道：「总体而言，在充满挑战的局势下，我们欣然在第三季度达成满意的业绩。在创新与数字化转型的趋势下，金山软件将在所处行业保持竞争优势。展望未来，在云服务业务及办公软件服务的驱动下，我们预期整体业务将继续保持强劲增长。我们对实现2019年的目标保持审慎乐观态度，并将致力于为股东创造长期价值。」