苹果16英寸MacBook Pro正式发布：屏幕变大/键盘改进，约16800元起

11月13日晚间消息，苹果公司刚刚正式推出了16英寸MacBook Pro，没有发布会，直接在官方更新上线。这款传闻了半年之久的产品终于揭开面纱正式亮相，成为MacBook Pro笔记本系列的高端产品。

16英寸MacBook Pro终于发布

更大的屏幕

新的MacBook Pro最直观的改变就是屏幕变大了，尺寸增大到了16英寸。它机身长宽尺寸为35.79*24.59厘米，对比15英寸的34.93*24.07厘米，因为屏幕边框变得更窄了，所以在整体尺寸上和现有15英寸款对比没有增大太多。苹果通过收窄边框的方式，增大了屏幕尺寸。

屏幕和键盘经过重新设计

新显示屏的分辨率为3072*1920，总像素数为590万，像素密度为226 ppi，15英寸的MacBook Pro上的500nit亮度、P3色域这些屏幕素质也延续到了新MacBook Pro上。

剪刀式键盘来了

16英寸MacBook Pro是换掉苹果蝶式键盘后第一款使用剪刀式键盘的产品，2015年推出的蝶式键盘虽然轻薄，但容易出现无响应等故障，手感也偏硬。虽然之后苹果公司对蝶式键盘进行了改进，但效果不明显。现在，苹果终于放弃了蝶式键盘，在16英寸的MacBook Pro上用了剪刀式键盘。

“蝶式键盘”终于换掉了

新键盘的敲击键程为1.0毫米，能改善之前手感硬的问题。另外虽然剪刀式结构很多品牌都在用，但苹果这款做了微调采用了新的键帽结构，剪刀式结构可以把键程顶部锁定到键帽中，从而减轻摆动感，手感上也提升了一步。

ESC键独立了出来

相比之前MacBook Pro系列，16英寸款的键盘把“ESC”按键独立出来（以前是Touch Bar上的虚拟按键）这细节对很多专业设计或者开发者来说都很友好。另外右侧的Touch ID和MacBook Air一样，跟Touch Bar也分开了。这些对于16英寸的MacBook Pro来说也在意料之内，毕竟更大的尺寸给了键盘更大的分散空间。

专业级别的性能

16英寸MacBook Pro配备了英特尔第九代6核和8核处理器。最高配置版本的处理器为8核，睿频可以到5.0GHz，官方称其性能比最快的四核15英寸MacBook Pro快2.1倍。同时它采用了新的散热结构，更大的叶轮和更多的叶片使新风扇的散热流通量提高了28%，对热管也进行了优化，散热器的表面积增加了35%，使 MacBook Pro 的最大持续功率最多可提升 12 瓦。

散热结构叶轮更大，叶片更多

新款16英寸MacBook Pro图形处理器也升级了，首次采用了AMD Radeon RX 5500M显卡。Radeon Pro 5000M系列图形处理器采用7纳米工艺制造，官方称其与以前的结构相比，每瓦性能达到1.5倍。再加上优化后的散热结构，GPU的功耗比之前提升了20%，MacBook Pro的图形处理性能提升了一大步。

存储方面，16英寸MacBook Pro支持最高64GB DDR4内存和8TB存储选项，标准配置的SSD有512GB和1TB的容量，是以前型号容量的两倍。并提供了最大到8TB的SSD，这是所有MacBook中最大的SSD硬盘。

续航&声音

电池容量增加到了100瓦时，并配备新的96W USB-C电源适配器，比上代功率多了9瓦，但充电器尺寸还是和15英寸MacBook Pro的87W相同。

新的MacBook Pro推出了6扬声器音响系统，在笔记本这个狭小机身里，他们设计了一种“背靠背”的扬声器结构，让两个扬声器在发出声音时抵消对方的物理冲击，减少不必要的振动带来的声音失真。新的扬声器结构让音乐听起来更饱满自然。整套系统具有高级立体声分离功能，超宽音场将提升专业级别的音频体验，无论是听音乐，用杜比全景声（Dolby Atmos）看电影或在Apple Arcade上玩游戏，都会有更好的体验。

“背靠背”式扬声器

笔记本上的麦克风阵列也进行了更新，和以前相比，少了40%的嘶嘶声，录音声音超干净，能捕捉到更多细节。让电话会议或Facetime通话的收声更好。

它的适用人群

16英寸MacBook Pro这些提升都让它更“Pro”了，这款电脑可能适用于视频后期工作者，图片编辑，或是要求较高的游戏玩家以及软件开发者们。新MacBook Pro也在专业应用程序上做了更多的适配和支持。

专业的工具做专业的事

关于价格

价格方面： i7+8GB RAM+512硬盘的配置，起售价为2399美元（未含税约合人民币16800元）——对一般人来说，这价格不算低，但别忘了它是给专业人士的专业工具，例如摄影师，视频后期工作者等等，对这些人来说，一款稳定高效的设备是第一诉求。何况macOS及苹果笔记本产品的做工和设计在市面上也没有第二家。

最有还有一个彩蛋，除了16英寸MacBook Pro，我们也会很快见到六月WWDC大会上发布的新Mac Pro工作站。苹果官方称，2019版Mac Pro将在12月正式上市。