阿里：主要竞争者是腾讯及关联公司，有四方面竞争

11月13日消息，根据阿里招股书显示，阿里表示，公司面临的竞争主要来自于中国的大型互联网企业（如腾讯）及其关联公司，全球及区域性电子商务企业、云计算服务提供商（如亚马逊），以及数字媒体及娱乐领域的其他服务提供商。

阿里称这些竞争对手拥有巨大的用户流量，并且建立了强大的品牌认知、强健的技术实力和雄厚的财务能力。尽管海外电商企业目前在中国市场的业务有限，公司在跨境电商领域与其面临明显竞争。

阿里面临的竞争主要集中在以下方面：

?对于消费者的竞争-取决于能否通过交易平台上的品类丰富、性价比高的产品与服务、优质的数字媒体及娱乐内容、全方位的用户体验以及有效的消费者保障措施，吸引消费者、提升参与度并实现留存。

对于商家、品牌、零售商和其他企业客户的竞争-取决于能否利用平台消费者的规模和参与度以及商品和服务的有效性，吸引和留存商家、品牌和零售商，帮助他们建立品牌认知和参与度、获得并留存消费者、完成交易、扩大服务能力、保护知识产权并提升运营效率；以及能否通过高效的云计算服务，帮助企业提升运营效率和实现数字化转型，吸引并留存不同行业、不同规模的企业客户。

对于营销推广机构的竞争-取决于能否通过媒体资源的覆盖面和互动性、消费者洞察的深度、品牌推广和营销方案的有效性，吸引并留存营销推广机构、广告发布机构和由代理机构运营的需求方平台。

对于人才的竞争-取决于能否招募到有进取心和实力的工程师和产品开发人员等各类人才，向数字经济体的参与者提供极致的应用程序、工具和功能，以及服务。