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苹果16英寸MacBook Pro官方宣传视频

2019-11-13 22:20:19来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家11月13日消息 苹果公司今晚正式推出了16英寸MacBook Pro，售价18999元起，不妨一起来看一下该设备的官方宣传视频。

新的MacBook Pro屏幕尺寸增大到了16英寸，分辨率为3072*1920，像素密度为226 ppi，支持最高500nit亮度、P3色域。16英寸MacBook Pro重新采用了剪刀式键盘，新键盘的敲击键程为1.0毫米，并且把“ESC”按键独立为物理按键。

16英寸MacBook Pro配备了英特尔第九代6核和8核处理器。最高配置版本的处理器为8核，睿频可以到5.0GHz，官方称其性能比最快的四核15英寸MacBook Pro快2.1倍。同时它采用了新的散热结构，更大的叶轮和更多的叶片使新风扇的散热流通量提高了28%。 新款16英寸MacBook Pro图形处理器也升级了，首次采用了AMD Radeon RX 5500M显卡。

存储方面，16英寸MacBook Pro支持最高64GB DDR4内存和8TB存储选项，标准配置的SSD有512GB和1TB的容量，并提供了最大到8TB的SSD。

新的MacBook Pro推出了6扬声器音响系统，笔记本上的麦克风阵列也进行了更新，电话会议或Facetime通话的收声更好。

点击访问：苹果中国官方在线商店

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关键词：MacBook Pro

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