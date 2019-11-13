内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>iPhone之家>iPhone新闻

郭明錤：iPhone SE2等机型将推升苹果明年Q1营收与盈利

2019-11-13 22:24:19来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家11月13日消息 今天晚上，天风国际分析师郭明錤发布了最新的苹果研究，称鹏鼎控股/臻鼎4Q19成长强劲超预期，新iPad Pro, iPhone SE2 和iPhone 11将显著推升1Q20营收与盈利。

▲iPhone 8/Plus系列

对于iPhone SE2，郭明錤预计苹果将在1H20发布售价较便宜的iPhone SE2，因iPhone SE2采用类载版 (SLP：substrate-like PCB)，故SLP供货比重高的供货商鹏鼎控股/臻鼎可望受益。

根据之前的报道，2020年上半年发售的iPhone SE2将采用10层板、线宽线距为25–30μm的SLP。且配备Any-layer HDI的较低价iPhone机型在2019年第一季度至第三季度出货量约为2000万部，考虑到iPhone SE2定位也在较低价产品，预计iPhone SE2在2020年出货量至少为2000万部（乐观情况为3000万部）。

规格方面，天风国际分析师郭明錤做出了以下预测：

(1) 采用与iPhone 11系列相同的A13芯片

(2) 采用3GB LPDDR4X、

(3) NAND Flash有64与128GB选项、

(4) 机壳颜色选项有深空灰、白、红

(5) 移除压力感应模块 (3D Touch)

售价方面， 郭明錤认为iPhone SE2售价自399美元起，可望成为既有iPhone 6与6S系列共约1.7–2亿使用者的最佳升级选择。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：iPhoneiPhone Se2苹果

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有