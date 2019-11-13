郭明錤：iPhone SE2等机型将推升苹果明年Q1营收与盈利

IT之家11月13日消息 今天晚上，天风国际分析师郭明錤发布了最新的苹果研究，称鹏鼎控股/臻鼎4Q19成长强劲超预期，新iPad Pro, iPhone SE2 和iPhone 11将显著推升1Q20营收与盈利。

▲iPhone 8/Plus系列

对于iPhone SE2，郭明錤预计苹果将在1H20发布售价较便宜的iPhone SE2，因iPhone SE2采用类载版 (SLP：substrate-like PCB)，故SLP供货比重高的供货商鹏鼎控股/臻鼎可望受益。

根据之前的报道，2020年上半年发售的iPhone SE2将采用10层板、线宽线距为25–30μm的SLP。且配备Any-layer HDI的较低价iPhone机型在2019年第一季度至第三季度出货量约为2000万部，考虑到iPhone SE2定位也在较低价产品，预计iPhone SE2在2020年出货量至少为2000万部（乐观情况为3000万部）。

规格方面，天风国际分析师郭明錤做出了以下预测：

(1) 采用与iPhone 11系列相同的A13芯片

(2) 采用3GB LPDDR4X、

(3) NAND Flash有64与128GB选项、

(4) 机壳颜色选项有深空灰、白、红

(5) 移除压力感应模块 (3D Touch)

售价方面， 郭明錤认为iPhone SE2售价自399美元起，可望成为既有iPhone 6与6S系列共约1.7–2亿使用者的最佳升级选择。