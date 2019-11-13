vivo TWS Earphone真无线耳机上手

如果有人统计一份2019年最受关注的产品品类，那么TWS耳机、也就是真无线耳机绝对会在这份榜单中名列前茅，以蓝牙5.0以及更高规格、更稳定芯片加持下，今年登场的TWS耳机阵容几乎都具备了相当的可用性。而伴随着强悍的功能性以及便捷的使用体验，TWS耳机已然与智能手机以及智能腕表成为了当下时代里的新“三大件”。

但所谓的三大件，往往同属同一生态闭环之下才能发挥出满血功用，这也是为什么相比传统音频品牌，越来越多的智能手机厂商在面对TWS这类新耳机“物种”时要表现的更为积极。而同时在用户的角度来看，他们也希望自己日常使用的手机品牌能够给出一个理想的配套产品，用以加强自己的使用体验。

面对如此需求，vivo在最近给出了自己的一份答卷，也就是全新的真无线蓝牙耳机vivo TWS Earphone

让人爱不释手的质感

一年多时间的洗礼下，TWS类耳机的设计方式已经多少变得“模式化”，收纳盒+两枚耳塞算是最最常规的设计基础，而为了提升产品辨识度，手机、耳机厂商们也没少在颜值方面下功夫。

而在颜值问题上，基于“悬浮美学”设计下的vivo TWS Earphone显然有着十足的发言权，收纳盒使用剔透的宝蓝渐变打底，配合晶莹的材质衬托，让vivo TWS Earphone瞬间拥有了不俗的质感表现。

当然大多数时候越是如此细腻的设计在使用时越是要小心翼翼，特别是高亮表面也常被我们称作为“指纹收集器”，所以想要维持高颜值“人设”，vivo TWS Earphone在日常生活中还是需要细细保养。不过比较令我们感到意外的是，在经过一段时间揣在口袋、背包中使用后，vivo TWS Earphone的外壳表面并未出现太多刮花现象，让强迫症如我的用户多少感到些许安慰。

熟悉的翻开盒盖、取出耳机本体的操作，在最近两年时间里我们已经被各类分体耳机教育的无比熟练，不过若是配合iQOO Monster UI或是Funtouch OS 9.1系统使用，在打开收纳盒的一瞬我们便可以收到来自耳机的配对提醒（动画效果赛高！），一击即可完成配对操作，这也算是vivo系列手机“独享的moment”了吧。

vivo TWS Earphone的耳机本体长度为33mm，同时使用半入耳式设计。从个人的角度来看半入耳式设计选择总会多少有些大胆，毕竟没有多种规格耳塞可选的前提下，vivo TWS Earphone可能无法适配所有人的佩戴需求。不过就多人的体验结果来看，vivo TWS Earphone在大多数时候都能提供较为稳固的佩戴体验，即使偶尔跑跑跳跳、短时间内进行相对距离的头部运动，vivo TWS Earphone也不会从耳中脱离。同时相比入耳式耳塞，vivo TWS Earphone这类半入耳式耳机也会减少佩戴状态下耳中的异物感，配合4.4g的耳机重量，即使长时间佩戴也不会有任何问题。

在耳机操作方面，vivo给vivo TWS Earphone的短柄上侧加入了触摸式的手势操作系统，通过滑动、长按等操作，便可以实现调节音量、切换歌曲、接/挂电话等操作。从功能与操作逻辑入手，vivo TWS Earphone并不需要太多学习成本便可以完成熟练操作，同时也可以在手机端实现操作手势的个性化修改（需要iQOO Monster UI或是Funtouch OS 9.1系统）。至于完全不想动手操作“懒星人”，也可以直接通过语音指令激活唤醒Jovi语音助手，帮助自己完成一定操作。

分体耳机也有好音质

在一众智能手机阵营中，vivo大概是最乐忠于强调音质表现的品牌之一，从早年的音乐手机到最新的NEX 3，vivo都坚持着独立HiFi芯片配置，可见其对于高音质执着的追求，而这份追求，也最终传承到了vivo TWS Earphone之中。

vivo给vivo TWS Earphone加入了14.2mm大尺寸铜圈单元，同时配置生物纤维复合振膜，再加上高通QCC 5126蓝牙音频芯片，帮助vivo TWS Earphone构筑了足够优秀音质的硬件基础。

在对于流行乐的掌握中，vivo TWS Earphone在低音方面表现出了足够的抓耳力，虽然下潜尚有一定优化空间，但至少在力量感以及厚度上都拥有不俗的冲击力。同时令我们感到惊喜的是，vivo TWS Earphone在中频的处理也同样非常细腻，温暖的质感可以很好的衬托出女声的气质表达。所以就音质而言，vivo TWS Earphone更倾向于平衡三频的表现，让自己成为一款没有短板的高音质耳机。

当然高音质的实现只是TWS耳机成功的一部分，能否实现流畅、稳定的使用也是重中之重。我们尝试使用vivo TWS Earphone配合vivo NEX 3进行音游体验，在设置中开启“低延迟”模式后，vivo TWS Earphone在游戏中的延迟得到了非常优秀的控制，当然如果刻意的在节奏点中寻找猫腻，我们还是能发觉到一丝音画同步过程中的迟疑，但对于游戏的影响已经微乎其微。而如果想要通过vivo TWS Earphone追剧刷电影，自然也是可以实现精准的“对口型”级别的高同步率。

在断断续续进行了游戏测试、音乐播放等压榨行为以及配合日常通勤过程中使用后，vivo TWS Earphone总能保持着非常理想的电量结余，同时即使身处地铁站等信号复杂的区域，vivo TWS Earphone也没有出现过断连、失联的问题，稳定性算是经受住了考验。官方表示vivo TWS Earphone耳机本体拥有4小时的续航时间，配合充电盒可以实现24小时的总续航表现，同时vivo TWS Earphone耳机本体还有“充电15分钟，续航2小时”的快充功能，足够应对我们日常中的使用需求。

当然面对vivo之外的智能手机，vivo TWS Earphone也可以通过收纳盒背部的功能按键实现蓝牙连接，但在非vivo以及iQOO系统下，我们无法在设置界面中去进行各种个性化的功能和操作调整，所以想要体验满血的vivo TWS Earphone，只有vivo、iQOO手机才是最理想和完美的CP。

属于vivo自己的生态圈

在谈到TWS耳机时，我们都明白AirPods总是那个永远也绕不开的假想敌，至于vivo TWS Earphone，则可以说是当下最接近AirPods的真无线分体式耳机之一。

从开机即连的动画演示，到顺滑流畅的使用体验，再加上与自家系统更深层次的联动，吸取了所有设计精华的vivo TWS Earphone在变得足够好用同时，也让我们多少能窥到一丝来自于vivo的自信以及野心。

从TWS耳机的属性而言，目前的分体式耳机还无法做到智能腕表那样独立生存，更多时候TWS耳机依旧是属于智能手机的附属品，这也是为什么我们会说vivo推出这样一款与自家品牌系统深度绑定的耳机需要有相当的胆力。vivo TWS Earphone精良的设计让我们相信这并非是一款心血来潮之作，其未来的生存空间也势必会继续依托于vivo智能系统的生态环境。而随着vivo TWS Earphone的登场，vivo距离智能“三大件”的圆满便只差一款智能腕表，不知道vivo是否已经开始对构建属于自己的智能装备生态链虎视眈眈了呢？