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苹果16英寸MacBook Pro上手图：6扬声器+全新键盘布局

2019-11-13 23:11:22来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家11月13日消息 北京时间今日晚间苹果公司正式推出了16英寸的MacBook Pro笔记本，这款产品的国行版本售价18999元起；刚刚engadget日本也带来最新的16英寸的MacBook Pro上手图，展示了苹果新品的细节。

16英寸MacBook Pro笔记本机身长宽尺寸为35.79×24.59厘米，新显示屏的分辨率为3072×1920，总像素数为590万，像素密度为226 ppi。

键盘采用了全新设计，16英寸的MacBook Pro采用剪刀式键盘，敲击键程为1.0mm，能改善之前手感不好的问题。相比之前MacBook Pro系列，16英寸版本的键盘把左侧“ESC”按键和右侧的Touch ID独立出来（以前是Touch Bar上的虚拟按键）。

16英寸MacBook Pro配备了英特尔第九代6核和8核处理器，最高配置版本的处理器为8核，睿频可以到5.0GHz；显卡为AMD Radeon RX 5500M。存储方面，16英寸MacBook Pro支持最高64GB DDR4内存和8TB存储选项。

电池容量增加到了100瓦时，并配备新的96W USB-C电源适配器，比上代功率多了9瓦；此外，新的MacBook Pro推出了6扬声器音响系统，麦克风阵列也进行了更新，录音声音超干净，能捕捉到更多细节。

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关键词：MacBook Pro苹果苹果笔记本

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