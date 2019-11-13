苹果16英寸MacBook Pro皮革保护套上架：三种颜色，1558元

IT之家11月13日消息 今日晚间苹果公司正式推出了16英寸MacBook Pro笔记本，国行版本的售价18999元起。目前苹果官方网站也正式上架了苹果16英寸MacBook Pro皮革保护套，三种颜色可选，价格为1558元。

官方表示，这款保护套由苹果Apple打造，采用优质欧洲皮革精制而成。柔软的超细纤维内衬可为用户的16英寸MacBook Pro提供保护，方便用户随身携带。配色方面具有午夜蓝色、鞍褐色和黑色三种，价格为1558元。

据了解，16英寸MacBook Pro笔记本机身长宽尺寸为35.79×24.59厘米，新显示屏的分辨率为3072×1920，总像素数为590万，像素密度为226 ppi。

硬件方面，16英寸MacBook Pro配备了英特尔第九代6核和8核处理器，显卡为AMD Radeon RX 5500M。存储方面，16英寸MacBook Pro支持最高64GB DDR4内存和8TB存储选项。

键盘采用了全新设计，16英寸的MacBook Pro采用剪刀式键盘，敲击键程为1.0mm，能改善之前手感不好的问题。相比之前MacBook Pro系列，16英寸版本的键盘把左侧“ESC”按键和右侧的Touch ID独立出来（以前是Touch Bar上的虚拟按键）。

电池容量增加到了100瓦时，并配备新的96W USB-C电源适配器；此外，新的MacBook Pro推出了6扬声器音响系统，麦克风阵列也进行了更新，录音声音超干净，能捕捉到更多细节。

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