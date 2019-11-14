苹果为16英寸MacBook Pro实现的几大进化

美国东部时间11月13日早上，苹果正式在官方发布新的16英寸MacBook Pro。除了拥有更大的屏幕外，新款MacBook Pro还具有超快的性能、最大的电池、最好的笔记本键盘、超棒的扬声器和大量的存储空间。

历代Mac笔记本电脑上最大的视网膜显示屏

MacBook Pro上亮度高达500尼特、支持P3广色域的绚丽视网膜显示屏，深受专业用户的喜爱，而这次16英寸的尺寸，更使其成为历代Mac笔记本电脑上最大的视网膜显示屏。16英寸视网膜显示屏的分辨率高达3072x1920，像素密度提升至226 ppi，带来将近600万颗像素，给屏幕前的你更沉浸其中的视觉体验。每块显示屏在出厂时都经过单独校准，以确保Gamma、白点和原色的精准。

新的内置妙控键盘

16英寸MacBook Pro配备新的内置妙控键盘，优化的剪刀式结构带来1毫米键程和稳定的按键手感，而Apple设计的穹顶式橡胶垫片，则能积蓄更多势能，让每次按键都响应灵敏。经过针对人因工程和按键设计所进行的广泛研究和用户调查，16英寸MacBook Pro最终带来一款舒适、安静，手感令人满意的键盘。新的内置妙控键盘还提供实体的Esc键和呈倒T形排列的方向键，以及触控栏和触控ID，让你在Mac笔记本电脑上的输入体验更为出色。

更先进的散热设计

16英寸MacBook Pro采用Mac笔记本电脑迄今最先进的散热架构，令系统能持续以更高的功率运行。设计精密的风扇拥有更大的叶轮和加长的扇叶，再配合更大的通风口，使气流量增加28%；而散热器也增大35%，使得散热量与以往相比有了显著增加。由于系统散热能力的多方面提升，与上一代设计相比，16英寸MacBook Pro在应对繁重的处理工作时，持续功率最多可提升12瓦。

强劲的处理器和高速的内存

无论是编译代码、剪辑多机位视频还是制作三维动画，MacBook Pro用户随处都需要专业级运算能力。为向用户提供疾速的性能表现，16英寸MacBook Pro配备最新6核和8核第九代处理器，Turbo Boost睿频加速最高可达5.0 GHz，相比4核15英寸MacBook Pro，其性能提升最高可达2.1倍1。强劲的中央处理器，在Mac笔记本电脑上首次可选配高达64GB高速内存，加上更先进的散热设计，使它能够胜任MacBook Pro上前所未见的专业工作负荷。

与最快的4核15英寸MacBook Pro相比：

·音乐制作人在Logic Pro X中播放大型多音轨项目，其中Amp Designer插件数量最多可增加至2.1倍。

·科学家和研究人员在MATLAB中进行动力系统模拟时，速度可提升至2.1倍。

·开发者使用Xcode编译代码时，速度最高可提升至1.8倍。

·摄影师在Photoshop中为照片应用复杂的编辑效果时，速度可提升至1.7倍。

新一代图形处理器

图形处理性能对专业人士至关重要，无论是创作下一个游戏作品、渲染复杂的三维场景，还是为电影大片进行调色。16英寸MacBook Pro配备新的AMD Radeon Pro 5000M系列图形处理器，这是首款为专业用户打造的7纳米制程移动独立显卡。在Mac笔记本电脑上首次可选配8GB的GDDR6 显存，专业用户从此能够比以往更快速地处理需要大量图形处理器资源的任务。用户选择标配图形处理器时，将会实现比上一代标配提升至2.1倍的图形处理性能。选择高配图形处理器时，将会实现比上一代高配提升最高可达80%的图形处理性能。

与上一代采用高配图形处理器的8核15英寸MacBook Pro相比：

·视频剪辑师进行DaVinci Resolve调色时，可实现最高可提升至1.8倍的特效渲染速度。

·玩家将能以最高可提升至1.6倍的性能更流畅地运行Fortnite之类的游戏。

·开发者使用Unity进行游戏开发时，可体验提升至1.4倍的场景演示速度。

MacBook Pro采用100瓦时的电池为这些性能提供动力，这是Mac笔记本电脑诞生以来容量最大的电池，将电池续航再延长一个小时，使无线网络浏览或Apple TV app视频播放时间最长可达11小时。

首款可选配8TB固态硬盘的Mac笔记本电脑

由于专业人士需要笔记本电脑提供更大的容量来存储庞大资料库和大型项目，新款MacBook Pro将标配的固态硬盘存储加倍提升至512GB和1TB。与此同时，MacBook Pro首次拥有惊人的8TB存储选配方案，其固态硬盘存储容量为历代Mac笔记本电脑之最。

更高保真度的音频体验

16英寸MacBook Pro采用了彻底重新设计的六扬声器高保真音响系统，为音乐人、播客制作者和视频剪辑师带来Mac笔记本电脑上更进一步的音频体验。振动抵消低音单元以新的Apple专利技术打造而成，采用两个相对的扬声器驱动单元来减少影响音质的杂音，使最终的音响效果比以往更清晰更自然，还使低音的音域再低半个八度。经升级的高性能麦克风阵列将嘶嘶声降低了40%，并进一步提升了信噪比，使其几乎可媲美常见的专业级数字麦克风，带来音色纯净的录音作品，甚至能够捕捉极为轻柔的细节。

国行16英寸MacBook Pro还在等待审批，发售日未定。其中2.6GHz 6核处理器，512GB存储，AMD Radeon Pro 5300M标准机型售价18,999元，2.3GHz 8核处理器，1TB存储，AMD Radeon Pro 5500M标准机型售价22,199元。

随着16英寸MacBook Pro的上架，苹果撤除了原有的15英寸MacBook Pro信息，目前官网在售的Pro笔记本只有13英寸和16英寸两种规格，也将入门和专业两个档次更清晰地体现出来，看完介绍，大家也应该清楚新MacBook Pro强在哪里了，有需求的小伙伴快准备好钱包吧。