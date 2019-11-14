一文看懂苹果16英寸MacBook Pro：更大屏幕更强配置外还升级了键盘

北京时间11月13日晚，和AirPods Pro一样，苹果再一次在官网悄悄更新了产品，带来了16英寸的MacBook Pro。虽然没有召开发布会有些出人意料，但这款全新的MacBook Pro依然给我们带来了很多升级和亮点，接下来和极客之选一起看看吧。

更大显示屏和更强处理器

近几年在Windows笔记本阵营中出现了越来越多的窄边框笔记本电脑，无论是戴尔XPS系列还是华为MateBook系列，更大的屏占比带来了笔记本电脑视觉上的更好体验，这一点同样也出现在这一次的新MacBook Pro上面。

全新MacBook Pro采用了窄边框设计，通过缩小左右边框宽度，在加入16英寸屏幕的同时却将机身三围控制在35.79*24.59*1.62cm，这一尺寸相比之前的MacBook Pro 15英寸版本来说几乎没有多少变化（后者为34.93*24.07*1.55cm），但却带来了更大的显示面积，这或许是其替换掉15英寸MacBook Pro的主要原因。

除了屏幕变大，16英寸MacBook Pro采用了IPS屏幕，分辨率也达到了3072×1920（ppi 226），其亮度为500尼特，支持P3广色域和原彩显示。

16英寸MacBook Pro搭载了第九代酷睿处理器（分为 i7和i9两个版本），最高可选配2.4GHz 8核Intel Core i9处理器。内存为16GB，最高可选配64GB，更支持最高8TB固态硬盘可选配置。显卡部分采用AMD Radeon Pro 5000M系列。与上一代基础机型相比，其图形处理速度快达两倍以上，能更快地渲染并流畅播放超高清视频。

另外，本次MacBook Pro依然配备了四个雷雳3 (USB-C)端口，这些配置升级对电脑散热提出了更高要求，官方表示相比前代产品而言，16英寸的新MacBook Pro气流量增加28%，散热器增大35%，使MacBook Pro的最大持续功率提升了12瓦，散热效果更加强大了。

Touch Bar和键盘改进

硬件配置升级之外，16英寸MacBook Pro最大的变化在于对Touch Bar和键盘的改进。

此前在macOS Catalina 10.15.1更新中，就有开发者发现苹果将MacBook Pro的Touch Bar部分改进，具体表现就是Touch ID/电源按键和Touch Bar触控条分开。

这种改进其实是为了更好解决之前出现的Touch Bar带来的问题，早前曾经有人遇到过将MacBook Pro连接外置显示器后再次打开电脑，屏幕背光会变成0，这种情况下想要调整屏幕亮度又必须登录，然而登录需要按下无法工作的Touch Bar区域的Touch ID/电源按键，这样的设计显然存在一定问题，也是苹果如此改进的原因之一。

还有键盘部分，早前受到吐槽的蝶式键盘在这一代上终于被剪刀式键盘取代，除了改进手感使其相比之前更稳定外，也修正了近年来蝶式键盘进灰失灵的缺陷，这一点或许是相比处理器对很多用户更有吸引力的一大变化。

对了，MacBook Pro这一次还加强了电脑的声音表现和续航时间。六扬声器音响系统可营造更好的立体声音效。并且其双振动抵消低音单元能有效减少系统振动带来的影响，低音部分进一步增强。同时，内置的三麦克风阵列也方便用户随时随地创作音色纯净的音频内容，续航时间最长达到11小时，整体来说表现不错。

最后是价格，16英寸MacBook Pro有AMD Radeon Pro 5300M和5500M独显版本，起步价格分别为18999和22199元。自2012年停产17英寸MacBook Pro以来，苹果的MacBook Pro产品线只剩下13、15英寸两个版本，对于需要更大屏幕笔记本电脑工作的用户来说，这无疑带来了一些影响。这次提升集中在屏幕尺寸上，目标群体上比较明确，倾向于有生产力需求的人群，而非轻办公用户。

16英寸MacBook Pro的推出，无论对于视频剪辑、艺术创作还是其它内容生产者都是更好的选择，一方面，更大屏幕能呈现更丰富的内容，更容易在各种场合下进行工作；另一方面，经过重新设计的剪刀式键盘手感更好，扬声器也更加出色。至于是否值得入手，还是要取决于你的使用环境，不出意外的话，年底「正牌」十代酷睿发布之后，明年上半年应该会有一次小幅更新，如果不着急可以再等等。