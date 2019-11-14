腾讯QQ惊现一LV813等级号码，后来被举报恢复正常，目前已无法搜索

IT之家11月14日消息 据网友近期发现，网络上晒出了一张腾讯QQ截图，显示QQ号码“26560XXXXX”的等级竟然达到了LV813级，很多小伙伴以为是P图，但经过搜索确实是813级。不过QQ资料显示，其Q龄只有7年，并且是10位QQ号码，在现有的等级加速体系下是不可能达到这么高的等级的。

因为这可能是Bug或者腾讯内部测试号。

不过后来经过大量网友热心反馈或“举报”，该QQ号的等级恢复了正常（具体等级多少未知），目前该QQ号已经无法被搜索到。

QQ等级计算方法

一、QQ活跃天数汇总计算方法

假设：某用户通过在线时长累积的活跃天为D(在线)、通过QQ活跃行为累积的活跃天为D(活跃)、通过开通付费业务(QQ会员或超级QQ)的等级加速倍数为L、通过使用其他腾讯业务获取的等级加速值为A，则该用户总共累积QQ活跃天数：D(总共累积) = ( D(在线)+ D(活跃) ) * L + A

例如：用户A当天QQ在线5.5小时，累积D(在线)1.3活跃天、活跃行为追加D(活跃)0.3活跃天、开通了QQ会员（VIP2）加速倍数L为1.4倍、使用腾讯业务获得等级加速0.2活跃天，则总共累积QQ活跃天数为：

D(总共累积) = (1.3+ 0.3) *1.4+0.2 = 2.44天

说明：若同时开通了QQ会员和超级QQ，两者的等级加速倍数不会同时生效（L取其中的加速倍数的最大值生效）。

二、QQ等级升级对应活跃天数

用户的QQ等级由四个标识图展示，从低到高分别为星星、月亮、太阳、皇冠。其中星星=1月亮，4月亮=1太阳，4太阳=1皇冠。

假设用户的等级为N，则等级换算成活跃天数D为：D=N2+4×N

QQ会员加速QQ等级

QQ年费会员及QQ会员在原有通过累积活跃天数来获取相应QQ等级增长的基础上，还可以根据会员等级来加速QQ等级的增长。即是能增加每天的在线时长，从而累积更多的活跃天数，获得更高的QQ等级。

现在开通QQ会员，立刻享受超快等级加速特权。一次性开通12个月成为年费QQ会员，更能享受最高1.8倍加速特权。

超级QQ加速QQ等级

超级QQ用户根据您的黄金等级的不同，累积更多的活跃天数，获得更高的QQ等级。具体的加速情况如下：

例如：普通用户登录一天的QQ号码，QQ号码活跃天可增加一天，但是黄金一级的短信版超级QQ用户可获得1.1天的加速，年费版超级QQ用户可获得1.3天的加速。

温馨提示：

1、只需每天通过以上任意一种方式操作即可加速，建议选择方便您使用的方式操作；

2、短信使用超级QQ任意功能只支持手机短信开通的超级QQ用户使用。