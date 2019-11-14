思科第一财季营收132亿美元，净利同比降18%

新浪科技讯北京时间11月14日凌晨消息，思科今天发布了2020财年第一财季财报。报告显示，思科第一财季净利润为29亿美元，比去年同期的35亿美元下降18%；包含SPVSS（服务提供商视频软件解决方案）业务在内的净营收为132亿美元，比去年同期的131亿美元增长1%；不包含SPVSS业务在内的净营收为132亿美元，比去年同期的129亿美元增长2%。思科第一财季业绩超出华尔街分析师预期，但第二季度盈利展望未达预期，导致其盘后股价大幅下跌近5%。

2020财年第一财季财报要点：

在截至2019年10月26日的这一财季，按照美国通用会计准则，思科净利润为29亿美元，比去年同期的35亿美元下降18%。按照美国通用会计准则，思科第一财季每股收益为68美分，这一业绩比去年同期下降12%。2019财年第一财季，思科每股收益为77美分。

包含SPVSS（服务提供商视频软件解决方案）业务在内，思科第一财季净营收为132亿美元，比去年同期的131亿美元增长1%；不包含SPVSS业务在内的净营收为132亿美元，比去年同期的129亿美元增长2%，超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，23名分析师此前平均预期思科第一财季营收将达130.9亿美元。

不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），思科第一财季调整后净利润（不包含SPVSS业务）为36亿美元，比去年同期的35亿美元增长5%；调整后每股收益为84美分，与去年同期的75美分相比增长12%，这一业绩也超出分析师此前预期。据雅虎财经汇总的数据显示，25名分析师此前平均预期思科第一财季调整后每股收益为81美分。

思科第一财季总毛利率、产品毛利率和服务毛利率均为64.3%，相比之下去年同期分别为62.3%、61.6%和64.6%。不按照美国通用会计准则，思科第一财季调整后总毛利率、产品毛利率和服务毛利率分别为65.9%、66.1%和65.4%，相比之下去年同期分别为64.2%、63.6%和65.8%。思科美洲业务第一财季总毛利率为66.6%，欧洲、中东和非洲地区（EMEA）业务总毛利率为66.0%，亚太地区（APJC）业务总毛利率为62.9%。

思科第一财季运营支出为49亿美元，同比增长13%。不按照美国通用会计准则，思科第一财季运营支出为43亿美元，同比增长4%，在营收中所占比例为32.4%。

思科第一财季运营利润为36亿美元，同比下降6%，运营利润率为27.2%。不按照美国通用会计准则，思科第一财季调整后运营利润为44亿美元，同比增长6%，调整后运营利润率为33.6%。

思科第一财季备付所得税率为20.6%，不按照美国通用会计准则的备付所得税率为20.0%。思科第一财季递延营收为186亿美元，同比增长11%。其中，产品递延营收同比增长24%，服务递延营收同比增长4%。

2020财年第一财季，思科的运营现金流为36亿美元，与2019财年第一财季的38亿美元相比下降5%。截至第一财季末，思科持有的现金、现金等价物以及投资总值为280亿美元，相比之下截至2019财年底为334亿美元。

2020财年第一财季，思科宣布并支付了每股普通股0.35美元的现金股息，总支出为15亿美元。

思科第一财季根据其股票回购计划总共回购了约1600万股普通股，平均回购价格为每股48.91美元，总计支出7.68亿美元。根据当前的股票回购计划，思科还可进一步回购价值约为127亿美元的普通股，无到期日。思科第一财季通过派发股息和回购股票的形式总共向股东返还了23亿美元现金。

2020财年第一财季，思科产品（包括路由器和交换机等）销售额为98.78亿美元，略低于去年同期的98.90亿美元；服务销售额为32.81亿美元，高于去年同期的31.82亿美元。

按产品划分（包含SPVSS业务），思科第一财季来自于基础设施平台业务的营收为75.38亿美元，同比下降1%；来自于应用业务的营收为14.99亿美元，同比增长6%；来自于安全业务的营收为8.15亿美元，同比增长22%；来自于其他产品的营收为2600万美元，同比下降85%。按产品划分（不包含SPVSS业务），思科第一财季来自于基础设施平台业务的营收为75.38亿美元，同比下降1%；来自于应用业务的营收为14.99亿美元，同比增长6%；来自于安全业务的营收为8.15亿美元，同比增长22%；来自于其他产品的营收为2600万美元，同比下降20%。

按地域划分（包含SPVSS业务），思科第一财季来自美国的营收为79.77亿美元，同比增长3%；来自欧洲、中东和非洲地区的营收为32.83亿美元，同比增长2%；来自亚太地区的营收为18.99亿美元，同比下降9%。按地域划分（不包含SPVSS业务），思科第一财季来自美国的营收为79.77亿美元，同比增长4%；来自欧洲、中东和非洲地区的营收为32.83亿美元，同比增长4%；来自亚太地区的营收为18.99亿美元，同比下降8%。

思科第一财季总运营支出为48.85亿美元，高于去年同期的43.41亿美元。其中，思科第一财季研发支出为16.66亿美元，去年同期为16.08亿美元；销售和营销支出为24.80亿美元，去年同期为24.10亿美元；总务和行政支出为5.19亿美元，去年同期为2.11亿美元；无形资产摊销支出为3600万美元，去年同期为3400万美元；重组及其他支出为1.84亿美元，去年同期为7800万美元。

业绩展望：

思科预计，2020财年第二财季营收同比下降3%到5%，不按照美国通用会计准则的毛利润率为64.5%到65.5%，不按照美国通用会计准则的运营利润率为32.5%到33.5%，不按照美国通用会计准则的备付所得税率为20%，不按照美国通用会计准则的每股收益为0.75美元到0.77美元，不及预期。据雅虎财经汇总的数据显示，25名分析师此前平均预期思科第二财季调整后每股收益为0.79美元，23名分析师此前平均预期思科第二财季净营收为127.7亿美元。

思科还预计，2020财年第二财季按照美国通用会计准则的每股收益为0.61美元到0.67美元。

股价反应：

当日，思科股价在纳斯达克的常规交易中上涨0.09美元，报收于48.46美元，涨幅为0.19%。在随后截至美国东部时间13日下午4点24分（北京时间14日凌晨5点24分）为止的盘后交易中，思科股价下跌2.36美元，至46.13美元，跌幅为4.87%。过去52周，思科的最高价为58.26美元，最低价为40.25美元。