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小招来了，曝微软将推出Windows 10 ARM x64仿真模拟器

2019-11-14 7:24:07来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家11月14日消息 微软Surface Pro X因应用程序兼容性问题而处于起步不佳的状态，部分原因是由于Windows 10 ARM上的Win32仿真环境不完善，其完全无法在Windows 10 ARM上运行x64应用程序，还无法运行高性能的游戏。

Windows 10 ARM上进行Win32仿真非常优雅，只需利用Windows仿真层上已经存在的Windows，即可使Win32应用程序在Windows 10 x64系统上运行。

此前，人们普遍认为x64应用程序永远不会在Windows 10 ARM上提供，但是现在新迹象表明微软将改变这一状况。

据WalkingCat爆料，在最近的Ignite大会上发布的幻灯片显示，微软确认“目前无法仿真X64应用程序”，但确认“这一情况有望改变”。

另一张幻灯片确认微软期望该解决方案不会被大量应用程序使用。

微软指出，该仿真解决方案将用于“非常少量的应用程序”。由此看出，微软对此还是非常谨慎。

外媒Neowin也收到了类似的爆料，报告说x64仿真预期比Win32仿真要慢，这意味着尽管有可能运行这些应用，但它们仍然不如正常的ARM64应用运行情况理想。

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关键词：Windows 10微软

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