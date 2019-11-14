报告称Facebook第三季度删除32亿个虚假帐号

新浪科技讯北京时间11月14日早间消息，根据周三发布的最新内容审核报告，Facebook在今年4月至9月期间删除了32亿个虚假帐户，以及数百万个描述儿童虐待和自杀的帖子。

该报告称，与去年同期删除15.5亿个虚假帐户相比，假冒帐户的数量增加了一倍以上。

这家全球最大的社交网络还首次披露了它从流行的照片共享应用Instagram中删除的帖子数量，Instagram已被虚假信息研究人员确定为越来越令人担忧的假新闻传播渠道。

该公司在其第四份内容审核报告中表示，在Instagram的所有内容类别中主动检出违规内容的比例均低于Facebook的旗舰应用程序。值得一提的是，该公司最初将检测工具都部署在其旗舰应用上。

例如，该公司表示，他们在Facebook上主动检测恐怖内容的时间比例为98.5%，在Instagram上的比例为92.2%。

Facebook第三季度删除了超过1160万条描述儿童裸体和对儿童进行性剥削的内容，在Instagram上删除75.4万条这类内容。

执法机构担心，由于Facebook计划通过加密技术来为用户提供更大的隐私保护，因此将妨碍与虐待儿童作斗争而采取的措施。

上个月，美国联邦调查局局长克里斯托弗·雷（Christopher Wray）表示，此项更改将使该平台成为“捕食者和儿童色情制品者的梦想乐园”。

Facebook还首次在报告中添加了涉及自残内容的数据。该公司称，它在第三季度删除了描述或鼓励自杀或自残的大约250万个帖子。

该公司在博客中表示，该公司在该季度还删除了约440万个跟毒品销售有关的帖子。