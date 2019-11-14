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微软杀毒软件Microsoft Defender将发布Linux版本

2019-11-14 7:57:15来源：开源中国作者：白开水不加糖责编：懒猫评论：

微软方面宣布，计划在2020年间将其企业安全产品Microsoft Defender Advanced Threat Protection（ATP，即高级威胁防护）引入Linux。

据了解，微软年度开发者大会才刚刚结束不久，并且发布了一些与Linux有关的重要公告。此前，微软还透露了将Edge Web浏览器引入Linux的消息 。接下来，微软的下一个大动作就是将Microsoft Defender ATP引入Linux。

什么是Microsoft Defender ATP？如果你在过去几年中使用过Windows，那么你一定知道Windows Defender。它可以说是Microsoft基本的防病毒产品，通过检测病毒和恶意软件来提供一定程度的安全性。Microsoft通过引入Windows Defender ATP为其企业用户改进了此功能。在具有成百上千个端点（计算机）的大型企业中，Defender ATP提供了很好的保护层。

通常，企业的计算机上装有Windows，但Mac和Linux在开发人员中也特别受欢迎。在Windows与Mac、Linux机器都存在的环境中，Defender ATP必须将其服务扩展到这些操作系统，以便它可以为网络上的所有设备提供整体防御。

于是，在宣布Mac版Defender ATP之后不久，Microsoft于2019年3月首次将Windows Defender ATP更改为Microsoft Defender ATP，此举表明了该产品将不仅限于Windows操作系统。

现在，为了涵盖了企业环境中的所有主要操作系统，微软将于2020年将Defender ATP引入Linux。

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关键词：微软Linux

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