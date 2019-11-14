华为CSO：诺基亚与中国也有合作，美国怎么不“制裁”？

IT之家11月14日消息 据福布斯消息，华为首席安全官Andy Purdy周二在CNBC的Squawk Box节目上向贝基•奎克(Becky Quick)表达了自己的观点，华为不应该是市场上唯一的“不被信任”的企业，诺基亚、爱立信与中国也有着密切的合作。按照美国方面的说法，它们应该与华为一样都存在安全风险，“公平的说，美国也应该‘公平’的制裁诺基亚、爱立信这些公司”。

据美国全国广播公司财经频道报道，华盛顿正在考虑要求美国公司从某些电信设备中撤下华为的设备，但这并不是一件说做就做的事情。Andy Purdy表示，“在美国有大约200家公司等着向华为出售产品，如果他们卖不出去，我们将不得不从其他地方寻找这些产品的替代品”，受到伤害的不仅仅是华为，更多的还是美国本土企业。

Andy Purdy并不是第一个有这种观点的人，华盛顿战略与国际研究中心(Center for Strategic and International Studies)负责技术政策的高级副总裁詹姆斯·安德鲁·刘易斯(James Andrew Lewis)早在今年8月份就曾表示，“（制裁华为）如果有任何损害，都将落到美国公司头上。”