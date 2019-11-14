纳指微幅收跌，谷歌携手花旗银行推出金融服务

凤凰网科技讯北京时间11月14日消息，美联储主席鲍威尔在国会作证时暗示降息门槛会提高，以及美众议院就特朗普弹劾调查举行首次公开听证会，使得美股星期三涨跌不一，其中纳指出现微幅下跌。截至收盘，道指涨92.1点，涨幅为0.33%，报收27783.59点；标普500指数涨2.2点，涨幅为0.07%，报收3094.04点；纳指跌3.99点，跌幅为0.05%，报收8482.10点。

美国主要科技巨头多数下跌，脸书跌0.66%，亚马逊跌1.4%，苹果涨0.96%，NetFlix跌3.05%，Alphabet跌0.06%，微软涨0.16%。

中国主要科技股绝大多数下跌，网易跌0.5%，爱奇艺跌4.34%，拼多多涨0.29%，微博跌1.29%，腾讯音乐跌2.8%，阿里巴巴跌2.4%，京东跌0.6%，趣头条跌5.14%。

中概股股价

其他中概股涨跌互现，其中上涨的公司包括：瑞幸咖啡（涨13.07%），人人公司（涨6.87%），华米（涨6.5%），兰亭集势（涨5.62%），达内科技（涨3.54%），中芯国际（涨3.16%），新东方（涨2.31%），趣店（涨1.96%），金融界（涨1.49%），聚美优品（涨1.49%），凤凰新媒体（涨1.33%），迅雷（涨1.22%），汽车之家（涨1.13%），正保教育（涨0.82%），无忧英语（涨0.71%），信而富（涨0.65%），哔哩哔哩（涨0.54%），好未来（涨0.52%），畅游（涨0.52%），UT斯达康（涨0.34%），寺库（涨0.33%），百世（涨0.18%），乐信（涨0.08%）。

与上一交易日持平的公司包括：小牛电动、途牛。

下跌的公司包括：虎牙（跌0.33%），如涵控股（跌0.57%），流利说（跌0.61%），搜狗（跌0.72%），易车网（跌0.85%），斗鱼（跌1.08%），触宝（跌1.18%），新浪（跌1.22%），中通（跌1.29%），陌陌（跌1.33%），拍拍贷（跌1.67%），乐居（跌1.67%），宜人贷（跌1.75%），58同城（跌1.98%），蔚来（跌2.06%），宝尊电商（跌2.09%），前程无忧（跌2.27%），简普科技（跌2.62%），云米（跌2.93%），携程网（跌3.02%），网易有道（跌3.08%），500彩票网（跌3.16%），欢聚时代（跌3.38%），世纪互联（跌3.41%），搜狐（跌3.54%），唯品会（跌5.16%），搜房网（跌5.16%），1药网（跌5.2%），优信（跌8.07%），小赢科技（跌9.0%），品钛（跌9.01%），猎豹移动（跌13.99%）。

▲图：双11商品成交额增幅收窄1个百分点，阿里巴巴股价下跌2.4%

双11是中国最大的购物狂欢节，因此，阿里巴巴最近宣布其平台上当天商品成交额同比增长26%至384亿美元并不让人感到意外。26%的增幅确实了不起，但低于去年27%的增幅，也是阿里巴巴2009年创办双11购物狂欢节以来的最小增幅。双11当天商品成交额增幅收窄，意味着阿里巴巴核心商务业务增长放缓吗？上一财季，核心商务占到阿里巴巴营收的85%。作为阿里巴巴唯一盈利的部门，核心商务部门为其尚未盈利的云计算、数字媒体和创新部门输血。阿里巴巴核心商务部门还在逐步拓展海外业务，计划到2024年把用户数量增长至10亿，但其大多数营收仍然来自中国市场。阿里巴巴中国市场业务的增长仍然相当强劲，用户数量和商品成交额的增长表现都不错。但过去一年核心商务部门营收和调整后未计利息、税项、折旧及摊销前的利润的增幅表明，它也受到中国经济增速放缓的影响。如果剔除面向东南亚市场的Lazada和面向全球市场的全球速卖通，营收增幅会更低。投资者无需对阿里巴巴双11当天商品成交额增幅略微收窄感到惊慌。在中国电子商务和云计算市场，阿里巴巴仍然是巨无霸级别的存在。分析师就预计今年阿里巴巴营收和利润将分别增长34%和29%。今天常规交易中，阿里巴巴下跌4.49美元，跌幅为2.4%，报收于182.48美元。

▲图：瑞幸咖啡业绩超过华尔街预期，股价上涨逾13%

瑞幸咖啡第三季度业绩超过分析师预期，营收增长540%至2.157亿美元，亏损合每股0.32美元，平均每月销量增长470%至4420万。华尔街预期瑞幸咖啡营收为2.1146亿美元，亏损合每股37美分。瑞幸咖啡连锁店数量由第二季度末的2963家增长至3680家，是上年同期的逾3倍；单店净收入增长79.5%至6.29万美元。瑞幸咖啡预计，2019年底连锁店数量将增至逾4500家。相比之下，星巴克上一财季末为4125家。今天常规交易中，瑞幸咖啡股价上涨2.48美元，涨幅为13.07%，报收于21.46美元。瑞幸咖啡今年5月IPO，发行价为17美元。自8月以来，瑞幸咖啡相对强度线一直下跌，这意味着同期内它的表现不如标普500指数。瑞幸咖啡的竞争对手包括规模小得多的各类茶馆和星巴克，虽然营收、连锁店数量增长很快，但瑞幸咖啡还在亏损。

美国/国外科技股

其他国外科技股涨跌互现，其中上涨的公司包括：Box（涨3.78%），Slack（涨2.9%），Lyft（涨2.29%），AMD（涨2.21%），赛门铁克（涨1.53%），GoPro（涨1.1%），LendingClub（涨0.78%），动视暴雪（涨0.73%），Snap（涨0.63%），Adobe（涨0.62%），Groupon（涨0.34%），摩托罗拉系统（涨0.3%），Spotify（涨0.27%），索尼（涨0.26%），思科（涨0.19%），Twitter（涨0.1%），PayPal（涨0.09%），Uber（涨0.04%）。

与上一交易日持平的公司包括：惠普公司。

下跌的公司包括：恩智浦（跌0.14%），Salesforce（跌0.16%），艺电（跌0.34%），Zynga（跌0.47%），英伟达（跌0.5%），英特尔（跌0.53%），高通（跌0.55%），博通（跌0.59%），Yelp（跌0.59%），爱立信（跌0.66%），甲骨文（跌0.67%），SAP（跌0.79%），IBM（跌0.82%），特斯拉（跌1.09%），诺基亚（跌1.14%），戴尔科技（跌1.17%），eBay（跌1.23%），VMware（跌1.27%），美光科技（跌1.28%），Fibit（跌1.44%），Pinterest（跌1.56%），黑莓（跌1.95%），西部数据（跌2.89%），iRobot（跌5.81%），速汇金（跌26.65%）。

不具名知情人士透露，谷歌计划明年推出一款金融服务，让用户通过Google Pay应用访问银行账户，谷歌这项服务的合作伙伴是花旗银行和加利福尼亚州的一家信用卡机构。未来会有更多银行与谷歌达成合作协议。谷歌此举是硅谷入侵金融公司“地盘”、收集用户更多金融信息的最新信号。它也表明，银行愿意与科技公司合作，目的是维持与客户的关系。根据与谷歌的协议，金融机构将处理大多数合规事宜。多年来，谷歌一直在打造自己的支付服务，让用户通过Google Pay相互转账、在线上、线下支付购物款。消费者可以在谷歌生态链内收到自己的薪水和进行交易。对于谷歌来说，与活期账户和金融产品相关的海量信息，是它在收集用户信息道路上迈出的又一步。让金融产业担忧的是，有朝一日，科技巨头将复制支付宝和微信支付在中国市场的成功。为此，银行与科技公司达成协议，牢牢控制自己的客户，例如高盛与苹果的合作、Uber与Green Dot的合作。

▲图：5G iPhone和回购股票将继续拉动苹果股价上涨

加拿大皇家银行资本市场分析师罗伯特·穆勒（Robert Muller）称，虽然星期三苹果股价再次刷新历史新高，但仍然有上涨空间。穆勒对苹果股票评级为“买入”，把目标股价定为295美元。今天常规交易中，苹果股价上涨2.51美元，涨幅为0.96%，报收于264.47美元。盘中，苹果股价一度摸高264.78美元。自发布超过预期的第四财季财报以来，苹果股价一直在上涨。穆勒表示，明年苹果计划推出5G手机，进一步强化iPhone的优势，届时iPhone营收会恢复增长。苹果还计划继续回报投资者，穆勒说，“自2015年以来，苹果回购了价值约2420亿美元股票，是微软和甲骨文的逾3倍。”