迪斯尼流媒体服务Disney+上线首日注册者突破1000万

北京时间11月14日早间消息，迪斯尼流媒体服务Disney+在全球正式推出第一天，注册用户数便冲到了1000万。受此消息影响，迪斯尼股价大涨超过7%。



迪斯尼提供为期7天的免费试用服务，所以说虽然有1000多万人注册，并不代表他们会在试用结束后付费购买。1000万注册者包不包括预售数字呢？迪斯尼还没有回应此问题。另外，考虑到Verizon向客户提供为期一年的免费迪斯尼+服务，所以迪斯尼+的用户数应该还会继续增长。

不论怎样，1000万都是很了不起的数字。Netflix于2007年推出，截止今年10月，它在全球有订阅用户1.58亿，在美国有6060万。Hulu于2007年开始启航，截止今年11月在美国有订阅用户2850万。2015年HBO开始提供HBO Now服务，截止10月有订阅用户800万。

CBS All Access和Showtime于2014年开始提供流媒体服务，截止2月有订阅用户800万。ESPN+于2018年闯入流媒体产业，截止11月有订阅用户350万。

DAZN于2016年开始运营，截止5月在全球有订阅用户400万；Crunchyroll于2006年开始提供流服务，截止11月订阅用户超过200万。

Amazon Prime Video到底有多少用户？亚马逊没有透露过。不过根据分析机构的估计，1月时Amazon Prime Video的用户数约为1亿。

对比一下不难看出，Disney+开局很成功。