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Linux红帽敦促：英特尔处理器用户尽快打上ZombieLoad v2安全补丁

2019-11-14 8:22:05来源：开源中国作者：-责编：骑士评论：

外媒Softpedia报道称，红帽（RedHat）昨日向外界通报了影响英特尔CPU微体系架构的一系列新安全漏洞，不过它们已经在新版Linux内核中得到了修补，建议受影响的客户尽快更新。

据悉，这三个漏洞分别为CVE-2018-12207（页面大小变更的机器检查错误）、CVE-2019-11135（TSX异步中止）、以及CVE-2019-0155和CVE-2019-0154（i915显示驱动相关的漏洞）。

（题图via Softpedia）

红帽安全团队将这些漏洞标记为重要、认为它们会对安全造成一定的影响。若被攻击者得逞，系统将向其敞开对敏感数据的读取权限，波及所有受支持的红帽企业版（RedHat Enterprise）Linux操作系统。

Red Hat意识到了一个微体系结构（硬件）实施漏洞，问题可能导致无特权的本地攻击者绕过常规的系统安全机制，引发系统范围内的拒绝服务等状况。

目前仅知漏洞会影响英特尔公司的处理器，但因缺陷存在于硬件层面，因此需要实施内核级的修复更新。此问题会影响Red Hat Enterprise Linux 8和更早的所有发行版。

尽管红帽认为自家的配置没有太大问题，但还是建议受影响的客户在第一时间打上补丁。

鉴于今日已经发布了能够缓解英特尔CPU安全漏洞的新Linux内核版本，对于受用户喜爱的其它GNU / Linux发行版，也将很快在稳定版软件存储库中推送。

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关键词：红帽LinuxIntel

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